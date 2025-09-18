Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Major Road Accident: दिल्ली-पुणे और प्रयागराज में रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 6 की मौत

Major Road Accident 6 Died: दिल्ली-पुणे और प्रयागराज में तीन अलग अलग सड़क दुघर्टना में 6 व्यक्तियों की मौत हो गई।

भारत

Swatantra Mishra

Sep 18, 2025

Road Accident killed 6
पुणे में स्विफ्ट डिजायर कार ट्रक से जा टकराई (Photo: IANS)

Major Road Accident News: महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार सुबह मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

पुणे में स्विफ्ट डिजायर कार और ट्रक की टक्कर, दो की मौत

यह हादसा पुणे ग्रामीण के देहुरोड इलाके में गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर हुआ। मुंबई से पुणे जा रही तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। हादसे में कार सवार चार लोगों में से दो की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए।

ये भी पढ़ें

चार मासूम बेटियों के सिर से उठ गया मां-बाप का साया, कांपती आवाज में दादा बोले- बड़ी मन्नतों से हुआ था पोता; अब सब खत्म
जयपुर
jaipur-road-accident-3

चश्मदीदों ने बताया, स्विफ्ट डिजायर कार की स्पीड ज्यादा थी

मृतकों की पहचान सिद्धांत आनंद (22) और दिव्यराज सिंह राठौड़ (23) के रूप में हुई है। इसके अलावा, इस हादसे में निहाल तंबोली (20) और हर्षवर्धन मिश्रा (22) घायल हुए हैं। वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों और मृतकों को कार से बाहर निकाला।स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा ज्यादा स्पीड होने के कारण हुआ। आगे चल रही गाड़ी अचानक धीमी हुई और पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उससे टकरा गई।

फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पिंपरी के वाईसीएम अस्पताल भेज दिया है।

दिल्ली में पीसीआर वैन से टक्कर में एक व्यक्ति की मौत

दूसरी ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में एक हादसा सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन से टक्कर लगने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार, वैन के ड्राइवर से गलती से एक्सीलेटर दब गया था जिसके कारण वैन सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति पर चढ़ गई। इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।

दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और घटना की जानकारी जुटाई जा रही है।

प्रयागरात में देर रात बाइक बिजली के खंभे से जा टकराई

वहीं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के शिवकुटी थाना क्षेत्र में मजार चौराहे के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ।

जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर सवार चार युवक कटरा से शोभा यात्रा देखकर लौट रहे थे, तभी उनकी तेज रफ्तार बाइक बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिरे और तभी अंधेरे में एक अज्ञात वाहन ने उन्हें कुचल दिया।

इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

(स्रोत-आईएएनएस)

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 10:58 am

Hindi News / National News / Major Road Accident: दिल्ली-पुणे और प्रयागराज में रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 6 की मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.