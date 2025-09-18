Major Road Accident: दिल्ली-पुणे और प्रयागराज में रफ्तार का कहर, अलग-अलग हादसों में 6 की मौत

मृतकों की पहचान सिद्धांत आनंद (22) और दिव्यराज सिंह राठौड़ (23) के रूप में हुई है। इसके अलावा, इस हादसे में निहाल तंबोली (20) और हर्षवर्धन मिश्रा (22) घायल हुए हैं। वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों और मृतकों को कार से बाहर निकाला।स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा ज्यादा स्पीड होने के कारण हुआ। आगे चल रही गाड़ी अचानक धीमी हुई और पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार उससे टकरा गई।