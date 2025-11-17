Delhi Blast: तीन डॉक्टर विदेशी आकाओं के संपर्क में थे, पाक-तुर्की कनेक्शन से खुलासा–NIA की जांच तेज !

Delhi Blast:दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भयानक कार विस्फोट (Red Fort Car Explosion) ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच से इस केस में कुछ नये खुलासे हुए हैं। घटना के पाक-तुर्की कनेक्शन से नई बातें पता चली हैं। इधर एनआईए ने मामले की जांच तेज कर दी है। ध्यान रहे कि एक हुंडई i20 कार में विस्फोट से 13 लोगों की जान चली गई थी और कई घायल हो गए। थे यह घटना पुरानी दिल्ली के व्यस्त इलाके में हुई थी, जहां ट्रैफिक चरम पर था। पुलिस ने शुरुआत में इसे दुर्घटना माना, लेकिन फोरेंसिक जांच ने इसे आतंकी साजिश करार दिया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA Delhi Probe) ने यह केस अपने हाथ में ले लिया और अब हर पहलू से गहराई के साथ जांच की जा रही है।