दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन के 3 पासपोर्ट और UAE जॉब से जुड़े नए खुलासे

Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मॉड्यूल की जांच में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के पासपोर्ट से जुड़े कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, 1996 से अब तक शाहीन के कुल तीन पासपोर्ट बने, और हर बार उसका पता अलग-अलग दर्ज किया गया। पते में लगातार बदलाव और पासपोर्ट की एक्सपायरी से पहले ही रिन्यू कराने पर अब एजेंसियां गहन जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस और NIA की संयुक्त टीम को शक है कि ये बदलाव आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं।