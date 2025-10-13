Patrika LogoSwitch to English

व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचे लालू, IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय, कहा- ‘टेंडर प्रक्रिया में दिया था दखल’

दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने IRCTC मामले में लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय किए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला...

less than 1 minute read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 13, 2025

लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ( Photo Source-ANI)

बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से ठीक पहले लालू परिवार (Lalu Family) मुश्किलों में घिर गया है। राजद प्रमुख व पूर्व रेल मंत्री लालू यादव (Lalu Yadav), पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने आरोप तय करने पर फैसला सुना दिया है।

फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यु कोर्ट ने कहा, ' केंद्रीय मंत्री रहते हुए लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था। टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। लालू की जानकारी में साजिश रची गई थी।' वहीं, जल्द ही कोर्ट लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाएगी।

क्या है IRCTC घोटाला ?

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, रांची और पुरी के IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं। लालू पर आरोप है कि उन्होंने सुजाता होटल्स को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की। बदले में, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर पटना में लगभग 74 करोड़ रुपये कीमत की जमीन सस्ते दामों में ली। इस मामले में लालू परिवार के अलावा IRCTC के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर भी आरोपी हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Oct 2025 11:10 am

Hindi News / National News / व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचे लालू, IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय, कहा- ‘टेंडर प्रक्रिया में दिया था दखल’

राष्ट्रीय

बिहार बीजेपी अध्यक्ष बोले- आज शाम आएगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, पांच पांडव चट्टानी एकता के साथ लड़ेंगे चुनाव

बाप-बेटे ने अश्लील वीडियो बना नाबालिग लड़की को किया ब्लैकमेल, फिर बारी-बारी किया रेप

TVK Karur Stampede Case: करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, CBI को सौंपा गया जांच का जिम्मा

RJD को बड़ा झटका, लालू-तेजस्वी के दिल्ली जाते ही 2 कद्दावर विधायकों ने छोड़ दी पार्टी, जानें कौन हैं वो?

शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका, चार पीढियों के साथ के बाद भाजपा में शामिल होने जा रहे जगदीप सिंह चीमा

