व्हीलचेयर पर बैठकर कोर्ट पहुंचे लालू, IRCTC घोटाला मामले में आरोप तय, कहा- ‘टेंडर प्रक्रिया में दिया था दखल’

लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ( Photo Source-ANI)
बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) से ठीक पहले लालू परिवार (Lalu Family) मुश्किलों में घिर गया है। राजद प्रमुख व पूर्व रेल मंत्री लालू यादव (Lalu Yadav), पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के खिलाफ IRCTC मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट ने आरोप तय करने पर फैसला सुना दिया है।
फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यु कोर्ट ने कहा, ' केंद्रीय मंत्री रहते हुए लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था। टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। लालू की जानकारी में साजिश रची गई थी।' वहीं, जल्द ही कोर्ट लैंड फॉर जॉब मामले में भी आरोप तय करने को लेकर फैसला सुनाएगी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अनुसार, रांची और पुरी के IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं। लालू पर आरोप है कि उन्होंने सुजाता होटल्स को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की। बदले में, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर पटना में लगभग 74 करोड़ रुपये कीमत की जमीन सस्ते दामों में ली। इस मामले में लालू परिवार के अलावा IRCTC के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर भी आरोपी हैं।
