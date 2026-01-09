दिल्ली की साकेत कोर्ट में क्लर्क टॉप फ्लोर से कूदे, सुसाइड नोट से हो सकता है खुलासा

Clerk Suicide in Saket Court Delhi: दिल्ली से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। साकेत कोर्ट में तैनात क्लर्क हरीश सिंह ने कोर्ट के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, हरीश सिंह की मौके पर मौत हो गई। करीबी सूत्रों के अनुसार, हरीश सिंह कोर्ट में अदालती अभिलेखों के रखरखाव और न्यायाधीशों की सहायता का काम करते थे। घटना के समय कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।