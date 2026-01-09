दिल्ली की साकेत कोर्ट में क्लर्क टॉप फ्लोर से कूदे, सुसाइड नोट से हो सकता है खुलासा

साकेत कोर्ट में क्लर्क ने की खुदकुशी (File Photo)
Clerk Suicide in Saket Court Delhi: दिल्ली से बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। साकेत कोर्ट में तैनात क्लर्क हरीश सिंह ने कोर्ट के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, हरीश सिंह की मौके पर मौत हो गई। करीबी सूत्रों के अनुसार, हरीश सिंह कोर्ट में अदालती अभिलेखों के रखरखाव और न्यायाधीशों की सहायता का काम करते थे। घटना के समय कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी मच गई और कर्मचारियों ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।
पुलिस को हरीश सिंह के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में उन्होंने किसी पर अपनी मौत का दोष नहीं ठहराया। जानकारी मिली है कि कार्य के अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव के चलते हरीश सिंह ने यह कदम उठाया। आपको बता दें की हरीश सिंह 60 प्रतिशत दिव्यांग थे।
दिल्ली पुलिस ने मामले को दर्ज कर गहन जांच शुरू कर रही है। सुसाइड नोट का फोरेंसिक जांच की जा रहा है और पुलिस उनके सहकर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है।
करीबी सहयोगियों ने हरीश सिंह को मेहनती और ईमानदार बताया, लेकिन अत्यधिक कार्यभार के चलते मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा। इस घटना ने कोर्ट कर्मचारियों के बीच मानसिक स्वास्थ्य और कार्यभार प्रबंधन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
