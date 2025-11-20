‘सॉरी मम्मी, स्कूल में’, जयपुर के बाद अब दिल्ली में छात्र ने ली अपनी जान, मैट्रो स्टेशन से…

दिल्ली में छात्र ने की आत्महत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)
जयपुर में नीरजा मोदी स्कूल में 9 साल की छात्रा अमायरा द्वारा आत्महत्या करने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि इससे पहली ही राजधानी दिल्ली में स्कूली टीचर्स द्वारा कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने से परेशान होकर एक 16 साल के बच्चे के आत्महत्या करने का मामला सामने आ गया है। मृतक छात्र अशोक प्लेस की सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था और उसने मंगलवार दोपहर मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
छात्र ने मरने से पहले अपने माता पिता के नाम एक सुसाइड लेटर भी छोड़ा है जिसमें उसने अपनी स्कूल के टीचर्स को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसी लेटर के आधार पर 10 वीं कक्षा में पढ़ने वाले मृतक छात्र के माता पिता ने तीन शिक्षकों और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया है। मामले में खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक बच्चे के माता-पिता स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे है।
मृतक छात्र मंगलवार सुबह ड्रामा क्लब जाने के लिए उत्साहित होकर करोल बाग में अपने घर से निकला था। इसके बाद दोपहर 2:34 बजे उसने राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से नीचे कूद कर अपनी जान दे दी। छात्र ने मरने से पहले एक लेटर में इसकी वजह बताई साथ ही लेटर में अपनी पहचान बताते हुए एक नंबर लिख कर संपर्क करने को कहा। उसने लेटर में लिखा, सॉरी मम्मी, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब लास्ट बार तोडूंगा। स्कूल की टीचर्स अब है ही ऐसे, क्या बोलू।
साथ ही उसने अपने लेटर में कुछ टीचर्स के नाम भी लिखे और उन पर लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना करने का आरोप लगाया। उसने लिखा कि, लगातार हो रहे इस टॉर्चर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है। टीचर्स के बार बार डांटने के चलते वह यह कदम उठाने पर मजबूर हो रहा है। मृतक छात्र ने अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर परिवार वालों से जरुरतमंदों को उसके अंग दान करने को भी कहा। साथ ही उसने यह भी कहा कि स्कूल के टीचर्स और प्रिसिंपल के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई और बच्चा ऐसा करने पर मजबूर न हो।
बच्चे के माता पिता ने स्कूल और टीचर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि उनके बच्चे को काफी समय से परेशान किया जा रहा था। उन्होंने यह मुद्दा स्कूल प्रशासन के सामने भी उठाया था लेकिन इसके बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। माता पिता ने बताया कि, उनके बच्च के क्लासमेट ने उन्हें बताया है कि उसे क्लास में डांटा गया और एक टीचर द्वारा धक्का भी दिया गया था।
एफआईआर में कहा गया है कि, बच्चे को टीसी देने की धमकी देकर डराया जा रहा था। बच्चा 18 नवंबर को जब ड्रामा क्लास के दौरान गिर गया तो उसका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि वह ओवरएक्टिंग कर रहा है। यह सुन कर बच्चा रोने लगा लेकिन किसी टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ा और प्रिसिंपल भी इस दौरान वहीं मौजूद थे पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। माता पिता ने सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है।
