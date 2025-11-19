Amayra Death Case: काश किसी ने थाम लिया होता उसका हाथ; तो अमायरा आज हमारे बीच होती, सामने आया जांच रिपोर्ट का कड़वा सच

छात्रा के पिता विजय मीणा ने कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कमेटी को स्कूल की खामियों की जांच करनी चाहिए थी। पांच बार शिकायत करने के बावजूद कक्षा में बेटी की बात नहीं सुनी गई। कमेटी ने उनसे निजी सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हर बच्चा रात तक गेम खेलता है और हैलोवीन खेल से उनकी बेटी पर किसी तरह का मानसिक असर नहीं पड़ा। वह डेढ़ बजे तक सो गई थी। वे रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और असंतुष्ट होने पर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। वहीं, स्कूल प्रशासन ने पुलिस जांच जारी रहने के चलते किसी भी टिप्पणी से इनकार कर दिया है।