राजस्थान में चिल्लई कलां 7वें ​दिन भी बेअसर; दिसंबर में कड़ाके की सर्दी गुम, पौष में पारा जमाव बिंदू से दूर

Rajasthan weather: जयपुर। दिसंबर का महीना खत्म होने को है और नववर्ष का आगमन होने वाला है, लेकिन अब तक राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि दो दिन पहले हिमालय तराई इलाकों में हुए हिमपात से उत्तरी हवा प्रदेश के मैदानी भागों तक पहुंची जिसके असर से सर्दी के तेवर एकाएक तीखे हुए लेकिन अब फिर से कुछ इलाकों को छोड़कर प्रदेश के शेष भागों में मौसम शुष्क होने लगा है।