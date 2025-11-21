दिल्ली छात्र आत्महत्या मामले में स्कूल का बड़ा एक्शन, हेडमास्टर समेत तीन टीचर्स को किया सस्पेंड

हालांकि शौर्य के माता पिता इस बात से संतुष्ठ नहीं है और उनका कहना है कि वह आज यानी शुक्रवार को भी स्कूल के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पिता प्रदीप का आरोप है कि, स्कूल ने तीनों टीचर और आरोपी हेडमास्टर को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है बल्कि सिर्फ सस्पेंड किया है। प्रदीप के अनुसार, जैसे ही मामला शांत होगा स्कूल प्रशासन उन्हें वापस काम पर रख लेगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल, रॉबर्ट फर्नांडीस ने कहा कि, यह निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा। प्रिंसिपल ने बताया कि, उन्होंने तीनों टीचर्स और हेडमास्टर को जांच के लिए उपलब्ध रहने के निर्देष दिए है और बिना अनुमति स्कूल आने और छात्रों, कर्मचारियों या अभिभावकों से बातचीत करने से मना किया है।