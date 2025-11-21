Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

दिल्ली छात्र आत्महत्या मामले में स्कूल का बड़ा एक्शन, हेडमास्टर समेत तीन टीचर्स को किया सस्पेंड

दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं के छात्र शौर्य पाटिल की आत्महत्या के मामले में, मानसिक प्रताड़ना के आरोपों के बाद स्कूल प्रशासन ने तीन आरोपी शिक्षकों और हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है।

Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Nov 21, 2025

Delhi student sucide

दिल्ली छात्र आत्महत्या मामले में हेडमास्टर समेत तीन टीचर्स सस्पेंड (फोटो- एएनआई)

राजधानी दिल्ली के अशोक प्लेस की सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ने वाले एक 10वीं के छात्र की आत्महत्या मामले ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। स्कूल टीचर्स की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर 16 साल के शौर्य पाटिल ने मंगलवार को मैट्रो स्टेशन से कूद कर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद शौर्य के पिता ने स्कूल के तीन शिक्षकों और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ उनके बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इस मामले में अब स्कूल की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्कूल प्रशासन ने आरोपी टीचर्स समेत स्कूल के हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है।

सुसाइड लेटर में लिखे तीन टीचर्स के नाम

शौर्य ने मरने से पहले अपने माता पिता के नाम एक लेटर छोड़ा था। इसी लेटर में उसने इन टीचर्स और हेड मास्टर द्वारा परेशान किए जाने की बात कही थी। उसने लेटर में कहा, लगातार हो रहे इस टॉर्चर ने उसे अंदर तक तोड़ दिया है और इसी के चलते वह यह कदम उठाने को मजबूर हो गया है। शौर्य ने लिखा, सॉरी मम्मी, आपका इतनी बार दिल तोड़ा, अब लास्ट बार तोडूंगा। स्कूल की टीचर्स अब है ही ऐसे, क्या बोलू। शौर्य ने अपने लेटर में स्कूल के टीचर्स और हेडमास्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही।

गुरुवार को स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन

शौर्य की मौत के बाद बुधवार को उसके पिता प्रदीप पाटिल ने स्कूल के पांचवीं से दसवीं कक्षा तक की प्रधानाध्यापिका अपराजिता पाल, और जूली वर्गीस, मनु कालरा, और युक्ति अग्रवाल महाजन समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। गुरुवार को शौर्य के माता पिता और दोस्तों समेत अन्य लोगों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद अब स्कूल ने तीनों टीचर्स और हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया है।

सस्पेंड करने से संतुष्ठ नहीं शौर्य के पिता

हालांकि शौर्य के माता पिता इस बात से संतुष्ठ नहीं है और उनका कहना है कि वह आज यानी शुक्रवार को भी स्कूल के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पिता प्रदीप का आरोप है कि, स्कूल ने तीनों टीचर और आरोपी हेडमास्टर को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है बल्कि सिर्फ सस्पेंड किया है। प्रदीप के अनुसार, जैसे ही मामला शांत होगा स्कूल प्रशासन उन्हें वापस काम पर रख लेगा। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल, रॉबर्ट फर्नांडीस ने कहा कि, यह निलंबन अगले आदेश तक लागू रहेगा। प्रिंसिपल ने बताया कि, उन्होंने तीनों टीचर्स और हेडमास्टर को जांच के लिए उपलब्ध रहने के निर्देष दिए है और बिना अनुमति स्कूल आने और छात्रों, कर्मचारियों या अभिभावकों से बातचीत करने से मना किया है।

स्कूल ने लेटर में यह लिखा

स्कूल ने आरोपियों को लिखा, आपको सूचित किया जाता है कि स्कूल को आपके खिलाफ तीस हजारी कोर्ट में 19 नवंबर 2025 को दायर एफआईआर संख्या 336A से अवगत कराया गया है। चूंकि आपके ऊपर लगे आरोप काफी गंभीर हैं, इसलिए स्कूल के सक्षम अधिकारी ने यह फैसला लिया है कि आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। आप जांच पूरी होने और सक्षम अधिकारी से अगला आदेश आने तक निलंबित रहेंगे। इसमें आगे लिखा था कि, आपको किसी भी सरकारी संचार या पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा। आप प्रशासन से पहले लिखित अनुमति लिए बिना स्कूल परिसर में नहीं जा सकते या छात्रों, कर्मचारियों या अभिभावकों से बातचीत नहीं कर सकते।

शौर्य के पिता का आरोप, शिकायत के बाद भी स्कूल ने नहीं की कार्रवाई

बता दें कि शौर्य ने मंगलवार दोपहर 2:34 बजे राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से नीचे कूद कर अपनी जान दे दी थी। इसके बाद शौर्य के पिता प्रदीप ने तीनों टीचर्स और हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पिता ने आरोप लगाया कि, उनके बच्चे को लंबे समय से स्कूल में परेशान किया जा रहा था और उन्होंने यह मुद्दा स्कूल प्रशासन के सामने भी उठाया था लेकिन इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रदीप ने बताया कि, उनके बेटे को छोटी छोटी बातों के लिए डांटा जाता था और टीचर ने उसे क्लास में धक्का भी दिया था। इन बातों से वह बहुत समय से परेशान था और इसी के चलते उसने आत्महत्या कर ली।

