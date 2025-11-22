Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड मामला: 16 साल के लड़के को तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस ने किया परेशान, CCTV में कैद हुई हरकत

दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड मामले में पांच आरोपी छात्रों सहित तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस पर गंभीर आरोप लगे हैं। तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस ने छात्र को बार-बार परेशान किया। यह एक पैटर्न की तरह था। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 22, 2025

Father reveals secrets in Delhi 10th Class student suicide case

दिल्ली में दसवीं कक्षा के छात्र का सुसाइड मामला

Delhi student suicide case: दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पांच आरोपी छात्रों की पहचान कर ली है। दिल्ली पुलिस आरोपी छात्रों और उनके परिजनों से पूछताछ में जुटी हुई है। जिन पांच आरोपी छात्रों से पूछताछ की जा रही है, उनमें से तीन मृतक के क्लासमेट हैं। इन तीनों के नाम पर मृतक के पिता ने FIR में दर्ज कराई है।

तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस ने छात्र को परेशान किया

मृतक छात्र के पिता ने पुलिस को कहा कि बेटे को बीते चार दिनों से तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस ने बार-बार परेशान किया। इस मामले की जांच कर रहे इंवेस्टिगेटिव अफसर ने कहा कि मृतक छात्रे के दोस्त सभी एक ही जैसी कहानी पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि दोस्तों के इस खास ग्रुप को स्टाफ मेंबर्स द्वारा टारगेटेड किया जाता था। उन्हें डरा हुआ महसूस होता था।

जांच अधिकारी ने कहा कि इस तरह की कुछ घटनाएं CCTV में भी कैद हुई हैं। एक फुटेज में एक टीचर दूसरे बच्चों के सामने मृतक छात्र को बेइज्जत करते हुए दिख रहा है। इधर, स्कूल प्रबंधन ने आरोपी तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस को सस्पेंड कर दिया है। वहीं, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS सेक्शन 107 (सुसाइड के लिए उकसाना) और 3(5) (कॉमन इंटेंशन) के तहत केस दर्ज किया है।

छात्र को स्कूल से निकालने की दी थी धमकी

FIR के मुताबिक, लड़के ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे एक टीचर ने स्कूल से निकालने की धमकी दी थी और धक्का दिया था। एक और टीचर ने कथित तौर पर उस पर “ओवरएक्टिंग” और “ड्रामा” करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि छात्र को पैर में मोच आ गया था। इसके कारण उसने डांस रिहर्सल में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इस कारण उसे शिक्षक ने प्रताड़ित किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि छात्रों से बात करने पर लड़के और उसके दोस्तों को लगातार डांटने और बहुत ज्यादा सजा देने का एक पैटर्न था।

NHRC ने लिया मामले की संज्ञान

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने भी मामले का संज्ञान लिया है और सेंट्रल दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) से 10 दिनों के अंदर एक्शन रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने कहा कि शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। कोई काउंसलिंग या बच्चों की सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए। कई नियमों का उल्लंघन किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Nov 2025 08:37 am

Hindi News / National News / दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड मामला: 16 साल के लड़के को तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस ने किया परेशान, CCTV में कैद हुई हरकत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Cabinet: गृह विभाग की चाबी अब सम्राट चौधरी के हाथ, जानिए बिहार के गृह मंत्री के पास क्या-क्या अधिकार

bihar cabinet- samrat chaudhary
पटना

‘सवाल जहर का नहीं… तकलीफ उन्हें कि मैं फिर से जी गया’, उपेंद्र कुशवाहा ने शायराना अंदाज में आलोचकों को दिया जवाब

Upendra Kushwaha
पटना

मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में BJP ने मारी बाजी, गृह समेत ये विभाग आए खाते में, जानें किसे क्या मिला

BIhar Politics: नीतीश कुमार के साथ NDA के चुने गए विधायक
पटना

Bihar Politics: क्या चिराग पासवान बनेंगे बिहार के CM? सवाल पर मां रीना पासवान ने कर दी भविष्यवाणी

पटना

Bihar Politics: कार्यकर्ताओं को मनाने पहुंचे पप्पू यादव क्यों लेट गए जमीन पर? करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान

Bihar politics; पप्पू यादव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.