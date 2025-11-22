दिल्ली स्टूडेंट सुसाइड मामला: 16 साल के लड़के को तीन टीचर और हेडमिस्ट्रेस ने किया परेशान, CCTV में कैद हुई हरकत

FIR के मुताबिक, लड़के ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे एक टीचर ने स्कूल से निकालने की धमकी दी थी और धक्का दिया था। एक और टीचर ने कथित तौर पर उस पर “ओवरएक्टिंग” और “ड्रामा” करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि छात्र को पैर में मोच आ गया था। इसके कारण उसने डांस रिहर्सल में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। इस कारण उसे शिक्षक ने प्रताड़ित किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि छात्रों से बात करने पर लड़के और उसके दोस्तों को लगातार डांटने और बहुत ज्यादा सजा देने का एक पैटर्न था।