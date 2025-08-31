Air India की फ्लाइट में लगी आग, इमरजेंसी लैंडिंग

Air India: दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आग लगने की घटना सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI2913 के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद केबिन क्रू को विमान के दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। इसके बाद पायलट ने इंजन बंद कर दिया और दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि विमान को ग्राउंड कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए तुरंत एक वैकल्पिक विमान उपलब्ध कराया गया है। जिससे उन्हें इंदौर भेजा जाएगा।