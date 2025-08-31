Patrika LogoSwitch to English

Air India की फ्लाइट में लगी आग, इमरजेंसी लैंडिंग

दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आग लगने की घटना सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI2913 के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद केबिन क्रू को विमान के दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 31, 2025

air india
Air India (Photo: ANI)

Air India: दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आग लगने की घटना सामने आई है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI2913 के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद केबिन क्रू को विमान के दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। इसके बाद पायलट ने इंजन बंद कर दिया और दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि विमान को ग्राउंड कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए तुरंत एक वैकल्पिक विमान उपलब्ध कराया गया है। जिससे उन्हें इंदौर भेजा जाएगा।

पायलट की सूझबूझ से टला हादसा

जानकारी के अनुसार, जैसे ही विमान के इंजन में आग लगने का संकेत मिला। विमान में बैठे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई, लेकिन पायलट ने तुरंत ही सूझबूझ दिखाते हुए इंजन को बंद कर दिया और दिल्ली एयर ट्राफिक कंट्रोल से संपर्क साधा। फिर पायलट ने सुरक्षित प्लेन को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार लिया। कुछ ही मिनटों में सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

लगातार आ रही एयर इंडिया के विमानों में खामी

एयर इंडिया के विमानों में लगातार तकनीकी खराबी का मामला सामने आ रहा है। 18 अगस्त को कोच्चि एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान को अचानक टेकऑफ से पहले रोकना पड़ा। इससे पहले इटली के मिलान से दिल्ली आने वाली फ्लाइट आखिरी समय पर कैंसिल की गई।

Updated on:

31 Aug 2025 10:23 am

Published on:

31 Aug 2025 10:00 am

Air India की फ्लाइट में लगी आग, इमरजेंसी लैंडिंग

