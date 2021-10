Delhi Traffic Update: लखीमपुर घटना के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर, कई सड़कें बंद, इन जगहों पर जाने से बचें

नई दिल्ली। लखीमपुर घटना ( Lakhimpur Kheri Violence ) के बाद दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) हाई अलर्ट पर है। यही वजह है कि केंद्र के तीन कृषि कानूनों ( Farmer Law ) के खिलाफ किसान आंदोलन ( Kisan Andolan ) के तहत हो रहे प्रदर्शन के चलते सोमवार को गाजियाबाद पुलिस ने नेशनल हाईवे 24 और नेशनल हाईवे 9 को बंद कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ( Delhi Traffic Police ) ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सराय काले खां से गाजियाबाद जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग लेने की सलाह दी है।

ऐसे में दिल्ली में यातायात कुछ धीमा हो गया। इसके साथ ही पुलिस ने ट्विटर के जरिए यात्रियों को सड़कें बंद होने और ट्रैफिक जाम के बारे में सूचित किया है, ताकि वे उन रास्तों के इस्तेमाल से बचें जहां यातायात बाधित है।

यह भी पढ़ेंः Lakhimpur Kheri Violence: प्रियंका गांधी हिरासत में, चंद्रशेखर को भी रोका, अखिलेश यादव घर में नजरबंद, ट्रक खड़ा कर रोका गया रास्ता

Due to the closure of National Highway 24 and National Highway 9 by Ghaziabad Police regarding protesters," says Delhi Traffic Police; advises commuters going to Ghaziabad from Sarai Kale Khan to take alternate route pic.twitter.com/DiUllguDog