Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में मानसून मेहरबान, 2011 के बाद हुई इतनी बारिश

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather news Updates Today ) में इस वक्त मानसून मेहरबान है। शुक्रवार से शुरू हुआ रुक-रुक बारिश ( Delhi Rains ) का सिलसिला शनिवार को भी जारी है। सुबह से ही राजधानी के के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक बारिश का ये दौर अगले दिन यानी रविवार तक जारी रहने के आसार हैं। विभाग ने शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट ( Orange School ) भी जारी किया है।

इसके मुताबिक दिनभर जमकर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं दिल्ली में 2011 से अब तक पहली बार मानसून ने 1000 एमएम के आंकड़े को पार किया है। शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक सफदरजंग में 1005.3 एमएम बारिश हो चुकी है। इससे पहले 2010 में 1035.5 एमएम बारिश हुई थी।

#WATCH | Buses stuck amid waterlogged roads following heavy rains in the National Captial; visuals from Madhu Vihar area. pic.twitter.com/3TyZJWxAix

Delhi: Rain lashes parts of the national capital; visuals from Jorbagh area



India Meteorological Department predicts 'moderate to heavy intensity rain' at many places of Delhi'. pic.twitter.com/9IOq3AMb3n