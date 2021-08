Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में तीन दिन बारिश के आसार, उमस और गर्मी से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज ( Delhi Weather News Updates Today ) बदल गया है। अगस्त महीने के अंतिम दिन मंगलवार को सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की ओर से तीन दिन का येलो अलर्ट ( Yellow Alert ) पहले ही जारी किया जा चुका है। दिल्लीवासियों को 2 सितंबर तक मध्यम बारिश ( Rain in Delhi ) के साथ गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते दिल्ली में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी।

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over & adjoining areas of isolated places of East, Southeast, Northeast, North, Delhi, Noida, Greater Noida, Dadri, Meerut, & Modinagar during the next 2 hours (issued at 8:30 am): IMD