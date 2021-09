Delhi Weather News Updates: झमाझम बारिश के साथ दिल्ली बनी दरिया, चौंका देगा IGI एयरपोर्ट का वीडियो

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi Weather News Updates ) देर रात से हो रही बारिश ( Delhi Rains ) ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई इलाकों में बारिश के चलते पानी भर ( Waterlogged) ) गया है। ऐसे में ना सिर्फ यातायात प्रभावित हुआ है बल्कि चलने तक में लोगों को परेशानी हो रही है।

बारिश के चलते दिल्ली दरिया बनती दिख रही है। गाड़ियों की रफ्तार भी सुस्त पड़ी है। वहीं, दिल्ली स्थिति इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ( IGI Airport ) के रनवे पर भी समंदर जैसा सैलाब दिखाई दे रहा है। दिल्ली का जखीरा अंडरपास में 10 फीट तक पानी भरने के कारण आवाजाही प्रभावित है।

IGI एयरपोर्ट पर भरा पानी

भारी बारिश से दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हर जगह जलजमाव बढ़ गया है। इस दौरान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टर्मिनल 3) के अंदर से भी भारी जलभराव की तस्वीरें सामने आईं। तस्वीरों में हवाई जहाज के पहिए पानी में डूबे नजर आ रहे हैं।

यही नहीं एयरपोर्ट के अंदर का नजारा भी कमोबेश ऐसा ही नजर आ रहा है। चेक इन एरिया में भी खासा जलभराव दिख रहा है।

वहीं दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने परिसर में जलभराव को लेकर यात्रियों से खेद जताया है। अथॉरिटी ने कहा कि इस मामले को देखने के लिए टीम बना दी गई है, जल्द ही हम इस स्थिति से निपट लेंगे।

भारी बारिश के चलते दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन के बाहर दीवार गिरने का मामला सामने आया है। इस दौरान किसी के भी हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है।

Waterlogged in front of Himalaya Sagar uttam nagar #DelhiRains pic.twitter.com/EKVvcxP07f — sourabh (@sourabh56475763) September 11, 2021

Saw this video today. Why people laugh at this situation😤😤😤😤. This could have been too dangerous😤 #Delhi #DelhiRains @NorthDmc pic.twitter.com/5wHGgYUmN7 — Ravi Maurya🇮🇳 (@Killmonnger) September 11, 2021

Few people of Delhi enjoying the rain🤣🤣🤣

#DelhiRains pic.twitter.com/DeAMBlV6De — Harjeet Singh (@HarjeetSingh1h) September 11, 2021

लोगों ने केजरीवाल सरकार पर कसा तंज

बारिश के बाद दरिया बनी दिल्ली को लेकर लोगों ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा है। Meme के जरिए लोग राजधानी में जल जमाव से बने हालातों को दिखा रहे हैं।

बता दें कि मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक दिल्ली में दिनभर बादल छाए रहेंगे, समय-समय पर बारिश भी होती रहेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने एनसीआर में रात के समय भी भारी बारिश की संभावना जाहिर की है।