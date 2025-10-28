व्हीलचेयर पर आया Delivery Boy… महिला ने Zomato की जमकर तारीफ, सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

मुंबई की एक महिला ने लिंक्डइन पर पोस्ट कर जोमैटो की तारीफ की है। दरअसल, महिला ने जोमैटो पर एक ऑर्डर किया था, इसके बाद उसे ऑटोमेटेड कॉल आया आया और बताया कि उसका डिलीवरी बॉय विकलांग है। क्या आप यह ऑर्डर जारी रखेंगे या किसी और राइडर को पंसद करेंगी। इस पर उसने कहा कि वह अपने ऑर्डर को जारी रखेगी। वहीं महिला ने व्हीलचेयर पर बैठे डिलीवरी बॉय की तस्वीर शेयर की है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।