व्हीलचेयर पर आया Delivery Boy… महिला ने Zomato की जमकर तारीफ, सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए महिला ने लिखा- ज़ोमैटो पर ऑर्डर देने के तुरंत बाद उसे एक ऑटोमेटेड कॉल आया जिसमें बताया गया कि डिलीवरी बॉय एक विकलांग व्यक्ति है।

मुंबई

image

Ashib Khan

Oct 28, 2025

महिला ने जोमैटो की तारीफ की (Photo- LinkedIn/Maira Q)

मुंबई की एक महिला ने लिंक्डइन पर पोस्ट कर जोमैटो की तारीफ की है। दरअसल, महिला ने जोमैटो पर एक ऑर्डर किया था, इसके बाद उसे ऑटोमेटेड कॉल आया आया और बताया कि उसका डिलीवरी बॉय विकलांग है। क्या आप यह ऑर्डर जारी रखेंगे या किसी और राइडर को पंसद करेंगी। इस पर उसने कहा कि वह अपने ऑर्डर को जारी रखेगी। वहीं महिला ने व्हीलचेयर पर बैठे डिलीवरी बॉय की तस्वीर शेयर की है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

महिला ने क्या लिखा

लिंक्डइन पर पोस्ट करते हुए महिला ने लिखा- ज़ोमैटो पर ऑर्डर देने के तुरंत बाद उसे एक ऑटोमेटेड कॉल आया जिसमें बताया गया कि डिलीवरी बॉय एक विकलांग व्यक्ति है। फिर सिस्टम ने पूछा कि क्या वह ऑर्डर जारी रखने में सहज है या वह किसी और राइडर को पसंद करेगी। इसके बाद महिला ने ऑर्डर को जारी रखने का फैसला लिया। 

महिला ने आगे कहा कि इसके बाद डिलीवरी बॉय ने खुद फोन करके बताया कि वह व्हीलचेयर इस्तेमाल करता है और पूछा कि क्या वह नीचे से ऑर्डर ले सकती है। उसने कहा कि बातचीत सम्मानजनक और सहज थी और आगे बताया कि शुरुआत से अंत तक अनुभव सहज रहा।

वहीं महिला ने जोमैटो की तारीफ करते हुए कहा कि सबसे अच्छी बात यह थी कि सिस्टम कितनी अच्छी तरह काम करता था। ऑर्डर समय पर पहुंच गया। बातचीत स्पष्ट थी। 

उन्होंने ज़ोमैटो की इस प्रक्रिया के निर्माण के लिए भी सराहना की, जो विकलांग लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। महिला ने लिखा- यहां ज़ोमैटो का मॉडल समावेशी दक्षता का एक बेहतरीन उदाहरण है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी के लिए सम्मान, स्पष्टता और समयबद्धता सुनिश्चित करती है।

सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं

महिला के लिंक्डइन पर पोस्ट करने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जोमैटो की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा- मुझे ऐसी जगहें पसंद हैं जहां विविधता और समावेशन सिर्फ टैगलाइन नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा हैं।

एक अन्य यूजर ने लिखा- एक दिव्यांग व्यक्ति होने के नाते मैं ज़ोमैटो के विचारशील दृष्टिकोण की सच्ची सराहना करता हूं। यह देखना प्रेरणादायक है कि रोज़मर्रा के कामकाज में समावेशिता को सहजता से शामिल किया गया है, जिससे ग्राहकों और डिलीवरी पार्टनर्स, दोनों के लिए गरिमा, सम्मान और दक्षता सुनिश्चित होती है।

यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा- हाल ही में मेरा एक अनोखा अनुभव रहा, जब मेरे ऑर्डर की डिलीवरी एक डिलीवरी बॉय ने व्हीलचेयर पर की। मुझे न सिर्फ़ ज़ोमैटो की समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता, बल्कि उस व्यक्ति का समर्पण और पेशेवर रवैया भी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, जो एक ऐसी भूमिका में काम करता है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में काम करना पड़ता है- अप्रत्याशित मौसम से लेकर चुनौतीपूर्ण सड़कों तक और कभी-कभी, मुश्किल ग्राहकों तक।

Updated on:

28 Oct 2025 07:55 pm

Published on:

28 Oct 2025 07:51 pm

Hindi News / National News / व्हीलचेयर पर आया Delivery Boy… महिला ने Zomato की जमकर तारीफ, सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय

कहां पहुंच गया चक्रवात 'मोंथा', 35 से अधिक फ्लाइट्स रद्द; 800 राहत केंद्र किए स्थापित

राष्ट्रीय

'सरकारी नौकरी के नाम पर भ्रामक घोषणाएं': नीतीश कुमार ने बोला तेजस्वी पर ​तीखा हमला

राष्ट्रीय

कर्नाटक हाई कोर्ट से RSS को मिली बड़ी राहत, जानें क्या है मामला

राष्ट्रीय

प्रशांत किशोर को चुनाव आयोग का नोटिस, दो राज्यों की वोटर लिस्ट में मिला था नाम

राष्ट्रीय

महागठबंधन ने घोषणा पत्र को दिया 'तेजस्वी प्रण' नाम, जानें क्या-क्या किया ऐलान

