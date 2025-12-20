यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें, कोहरे के कारण 15 उड़ानें कैंसिल, 32 ट्रेनें लेट

Flight Delay Due to Fog: दिल्ली-NCR में आज सुबह घने कोहरे की मोटी चादर छा गई, जिससे विजिबिलिटी (Visibility ) बेहद कम हो गई। मौसम विभाग (IMD) ने कम दृश्यता के कारण येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है, जो सुबह 9 बजे तक प्रभावी रहा। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं।