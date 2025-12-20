20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें, कोहरे के कारण 15 उड़ानें कैंसिल, 32 ट्रेनें लेट

Flight and Train Cancelled: बढ़ते कोहरे के बीच विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है जिसके कारण 15 से अधिक फ्लाइट्स रद्द की गई है और 30 से ज्यादा उड़ानें लेट है। साथ ही 32 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Dec 20, 2025

15 उड़ानें कैंसिल, 32 ट्रेनें लेट (ANI)

Flight Delay Due to Fog: दिल्ली-NCR में आज सुबह घने कोहरे की मोटी चादर छा गई, जिससे विजिबिलिटी (Visibility ) बेहद कम हो गई। मौसम विभाग (IMD) ने कम दृश्यता के कारण येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है, जो सुबह 9 बजे तक प्रभावी रहा। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं।

हवाई यात्रा पर भारी असर

घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। 15 से अधिक फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि 30 से ज्यादा उड़ानें लेट है। कई फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करना पड़ा। विमानों को टैक्सीवे पर लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों फंसकर रहना पड़ा।

देहरादून एयरपोर्ट के लिए जारी एडवाइजरी

देहरादून एयरपोर्ट ने भी कम विजिबिलिटी के कारण एडवाइजरी जारी की है। यहां फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। यात्रियों को सलाह दी गई कि यात्रा शुरू करने से पहले एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें।

इंडियन रेलवे की 32 ट्रेनें लेट

कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा। अब तक 32 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।

  • 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस: 4 घंटे 2 मिनट लेट
  • 12427 रीवा-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस: 3 घंटे 10 मिनट लेट
  • 22436 नई दिल्ली-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस: 30 मिनट लेट
  • 12309 नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस: करीब 4 घंटे लेट
  • 12275 इलाहाबाद-नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस: करीब 4 घंटे लेट
  • 13257 आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस: 40 मिनट लेट
  • 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस: लगभग 5 घंटे लेट
  • 12393 संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस: 4 घंटे 30 मिनट लेट
  • 14117 कालिंदी एक्सप्रेस: 3 घंटे 2 मिनट लेट
  • 12225 कैफियत एक्सप्रेस: 5 घंटे 40 मिनट लेट
  • 22823 न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस: 7 घंटे 48 मिनट लेट
  • 15705 चंपारण हमसफर एक्सप्रेस: 6 घंटे 20 मिनट लेट

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। यात्रियों से अपील है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय मौसम और ट्रांसपोर्ट स्टेटस जरूर चेक करें। सड़कों पर भी वाहन धीमी गति से चल रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 10:20 am

Hindi News / National News / यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें, कोहरे के कारण 15 उड़ानें कैंसिल, 32 ट्रेनें लेट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.