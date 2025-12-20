यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें, कोहरे के कारण 15 उड़ानें कैंसिल, 32 ट्रेनें लेट

15 उड़ानें कैंसिल, 32 ट्रेनें लेट (ANI)
Flight Delay Due to Fog: दिल्ली-NCR में आज सुबह घने कोहरे की मोटी चादर छा गई, जिससे विजिबिलिटी (Visibility ) बेहद कम हो गई। मौसम विभाग (IMD) ने कम दृश्यता के कारण येलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है, जो सुबह 9 बजे तक प्रभावी रहा। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र शामिल हैं।
घने कोहरे के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें गंभीर रूप से प्रभावित हुईं। 15 से अधिक फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं, जबकि 30 से ज्यादा उड़ानें लेट है। कई फ्लाइट्स को रीशेड्यूल करना पड़ा। विमानों को टैक्सीवे पर लंबा इंतजार करना पड़ा, जिससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों फंसकर रहना पड़ा।
देहरादून एयरपोर्ट ने भी कम विजिबिलिटी के कारण एडवाइजरी जारी की है। यहां फ्लाइट ऑपरेशंस प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। यात्रियों को सलाह दी गई कि यात्रा शुरू करने से पहले एयरलाइन से फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें।
कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा। अब तक 32 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। यात्रियों से अपील है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय मौसम और ट्रांसपोर्ट स्टेटस जरूर चेक करें। सड़कों पर भी वाहन धीमी गति से चल रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतें।
