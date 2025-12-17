उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोहरे का कहर, दो बड़े सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत, 95 लोग घायल

घना कोहरा होने के चलते राज्य परिवहन की बसों समेत 7 बसें और कई कारें आपस टकरा गईं। इससे कई यात्री वाहनों में फंस गए। इस दौरान बसों में आग गई और सभी वाहन जलने लगे। इससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री वाहनों में ही जिंदा जल गए। सूचना पर एक दर्जन दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मथुरा के डीएम सीपी सिंह ने बताया कि अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें से तीन की पहचान हो गई। हादसों में घायल 95 लोगों को मथुरा और आगरा के अलग-अगल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है।