राष्ट्रीय

उत्तर प्रदेश के मथुरा में कोहरे का कहर, दो बड़े सड़क हादसों में 17 लोगों की मौत, 95 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के कारण दो भीषण सड़क हादसे हुए, जिनमें 17 लोगों की मौत हो गई और 95 लोग घायल हो गए।

Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 17, 2025

Multiple-vehicle collision on Yamuna Expressway due to dense fog

उत्तर प्रदेश के मथुरा में घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर कई वाहनों की टक्कर हो गई। (Photo Credit- IANS)

मथुरा (उत्तर प्रदेश)। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर मंगलवार घने कोहरे ने कहर बरपा दिया। कोहरे के कारण दो बड़े हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई जबकि 95 लोग घायल हो गए। मथुरा से नोएडा जाने वाली लेन पर माइल स्टोन संख्या 125 के पास सुबह साढ़े चार बजे के करीब हादसा हुआ।

घना कोहरा होने के चलते राज्य परिवहन की बसों समेत 7 बसें और कई कारें आपस टकरा गईं। इससे कई यात्री वाहनों में फंस गए। इस दौरान बसों में आग गई और सभी वाहन जलने लगे। इससे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री वाहनों में ही जिंदा जल गए। सूचना पर एक दर्जन दमकलें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मथुरा के डीएम सीपी सिंह ने बताया कि अब तक 13 लोगों की मौत हुई है। इनमें से तीन की पहचान हो गई। हादसों में घायल 95 लोगों को मथुरा और आगरा के अलग-अगल अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है।

बैगों में भरकर ले जाए गए मृतकों के अवशेष

हादसे में बसों और कारों में बैठे यात्री जिंदा जल गए। हालात इतने भयानक थे कि लोग राख के ढेर में बदल गए। पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शवों के अवशेष 18 बैगों में भरकर अस्पताल पहुंचाए। हादसे में घायल कई यात्रियों की हालत नाजुक है। ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

पत्थर से टकराई फॉर्चूनर, 4 की मौत

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मंगलवार सुबह छह बजे तेज रफ्तार फॉर्चूनर कार उन्नाव के पास पत्थर से टकरा कर पलट गई। हादसे में कार चला रहे युवक समेत चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा कोहरे और कार चालक के झपकी आने के कारण होने की आशंका है।

