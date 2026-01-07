दिलफेंक जासूस ही नहीं, पक्का प्रेमी भी है ‘माया’ का ‘अभिमन्यु’ 

‘माया ही मोक्ष है’ का कथानक कौतुहल भरा है। लेखक का ‘सेंस आफ ह्यूमर’ चेहरे पर मुस्कान ले आता है। उनका जासूस अभिमन्यु गलतियां भी करता है, और उन्हें कबूल करता हुआ दिखता है। मगर यह भी तय है कि अपराधी का पीछा करने में वह कोई चूक नहीं करता। उसे अंजाम तक पहुंचा ही देता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि अगर उसे माया का साथ न मिलता तो शायद अपराधी तक पहुंचने में देर हो जाती। दोनों ही पात्र ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि वे एक-दूसरे की मंजिल हैं। ऐसे ही साथी की तो उन्हें तलाश थी। माया के माया जाल में उलझने के लिए अगर अभि तैयार है, तो माया भी भला कहां पीछे रहने वाली है। वह अतीत को भूल जाने और आाफत बन चुके प्रेमी अर्शदीप से मुक्त होकर अभिमन्यु का हाथ थाम कर चलने के लिए तैयार है। ये दोनों मिल कर एक अपराधी को आखिरकार पकड़वा ही देते हैं। इस उपन्यास का नायक महज दिलफेंक जासूस भर नहीं है। उसे परिपक्व प्रेमी बनते हुए देख सकते हैं। इस उपन्यास का अंत उसके पूरे व्यक्तित्व के बदलाव की शुरुआत है।