किसान आंदोलन के आगे झुकी महाराष्ट्र सरकार, कर्जमाफी के लिए बनेगी कमेटी

बच्चू कडू के नेतृत्व में बीते दिनों किसानों ने नागपुर-हैदराबाद हाइवे को जाम कर दिया था। कडू ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वे ट्रेन रोकने और भारत बंद करने का काम करेंगे। बच्चू कडू ने कहा कि इस बार वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। उसके राजनीतिक और सामाजिक असर दूरगामी साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा, 'अब मीटिंग से नहीं, सड़कों से न्याय लूंगा।'