DGCA का SpiceJet को कारण बताओ नोटिस, 18 दिनों में 8 बार आई प्लेन में खराबी

DGCA Notice to SpiceJet: स्पाइसजेट के विमानों में पिछले कुछ दिनों से तकनीकी खामियां देखने को मिल रही है। इन्हें देखते हुए अब DGCA ने इस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

भारतीय एविएशन कंपनी स्पाइस जेट में पिछले 18 दिनों में 8 मामले तकनीकी खराबी के मामले में सामने आए हैं। इससे इस कंपनी द्वारा यात्रियों को प्रदान की जा रहीं सुरक्षित कुशल और विश्वसनीय सेवाओे पर सवाल उठने लगे हैं। इसी संबंध में अब नागरिक उड्डयन महानियंत्रक (DGCA) ने स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में कंपनी को 3 हफ्ते का समय दिया गया है।

DGCA issues notice to SpiceJet after 8 malfunction incidents in 18 days