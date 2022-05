DGCA ने स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, जानें क्या है मामला

DGCA Imposes fine on SpiceJet: एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले DGCA ने स्पाइसजेट के 90 पायलटों को B737 मैक्स विमान की उड़ान पर रोक लगा दी है।

Published: May 30, 2022 09:20:23 pm

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को स्पाइसजेट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसपर अपने बोइंग 737 मैक्स विमान के पायलटों को एक दोषपूर्ण सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग देने का आरोप है। पिछले महीने ही DGCA बी स्पाइसजेट के 90 पायलटों को ठीक से ट्रेनिंग न देने के कारण मैक्स विमान का संचालन रोक दिया था।

DGCA slaps Rs 10 lakh fine on SpiceJet for training pilots on faulty