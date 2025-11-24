Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक, कहा – “भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत”

Dharmendra Death: बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का आज 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है।

3 min read


Tanay Mishra

Nov 24, 2025

PM Narendra Modi expresses condolences on Dharmendra's death

PM Narendra Modi expresses condolences on Dharmendra's death (Photo - Patrika Grraphics)

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) का आज सोमवार, 24 नवंबर को निधन हो गया है। 89 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र के निधन से फिल्म जगत में मातम छा गया है। उनके प्रशंसकों में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। ही-मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी। अपने जन्मदिन से 14 दिन पहले ही धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा करके चल बसे। उनके निधन पर अभिनेता-राजनेता शोक व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Indian Prime Minister Narendra Modi) ने भी धर्मेंद्र के निधन (Dharmendra Death) पर शोक व्यक्त किया है।

"भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत"

धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, "धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वह एक प्रतिष्ठित फ़िल्मी हस्ती और एक कमाल के अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। ॐ शांति।"

उनकी विरासत करेगी युवा पीढ़ियों को प्रेरित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) ने सोशल मीडिया पर लिखा, "दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वह सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार रोल किए हैं। भारतीय सिनेमा की एक प्रतिष्ठित हस्ती के रूप में वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।"

"भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति"

गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई। धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह जीवंत बन उठा और अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु-वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता। अपने अभिनय से वे सदैव हमारे बीच रहेंगे। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति शांति शांति।"

"भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को हमेशा रखा जाएगा याद"

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं। उन्होंने अपने बेजोड़ आकर्षण और ईमानदारी से कई यादगार किरदारों को जीवंत किया। भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उनके शोक संतप्त परिवार और असंख्य प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं।"

"कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति"

उत्तरप्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने सोशल मीडिया पर लिखा, "लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।"

"उनके योगदान को सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा"

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सोशल मीडिया पर लिखा, "महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। सिनेमा में लगभग सात दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा। धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं।"

Updated on:

24 Nov 2025 03:54 pm

Published on:

24 Nov 2025 03:29 pm

Hindi News / National News / धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने व्यक्त किया शोक, कहा – “भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत”

