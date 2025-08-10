बेंगलुरु में जिस मेट्रो रूट का PM मोदी ने किया उद्घाटन, क्या उसमें IT कंपनियों ने भी दिया पैसा? सामने आई अंदर की बात

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बेंगलुरु को भी एक तरह से देश की राजधानी की तरह समझें। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अनुरोध कर रहे हैं।



शिवकुमार ने आगे कहा कि भाजपा कहती है कि हमने सब कुछ खुद किया। उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। एक भी सांसद बेंगलुरु शहर या राज्य के लिए 10 रुपये भी नहीं लाया। उन्होंने कोई सहयोग भी नहीं किया। कर्नाटक के भाजपा सांसदों को शर्म आनी चाहिए।