भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, कोलकाता से इंडिगो के विमान ने भरी उड़ान

India China Direct Flight: भारत और चीन के बीच पांच साल बाद सीधी हवाई सेवा बहाल हो गई है। कोलकाता से इंडिगो की फ्लाइट ने चीन के ग्वांगझू के लिए नॉन स्टॉप उड़ान भरी। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 27, 2025

इंडिगो फ्लाइट (ANI)

इंडिगो फ्लाइट (ANI)

India-China Direct Flight: भारत और चीन के बीच पांच साल बाद सीधी हवाई सेवा रविवार को बहाल हो गई। इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) की फ्लाइट ने कोलकाता से ग्वांगझू के बीच नॉन-स्टॉप उड़ान भरी। साल 2020 के बाद भारत और चीन के बीच यह पहली सीधी उड़ान है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि 2020 के बाद यह पहली उड़ान है जो किसी भारतीय शहर से चीन के लिए गई है। कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण भारत और चीन के बीच सीधी हवाई सेवा लंबे समय से ठप थी। अब इंडिगो एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा कि यह उड़ान प्रतिदिन संचालित की जाएगी।

चीनी कॉन्सल ने बताया बड़ा दिन

इस अवसर पर चीन के डिप्टी कॉन्सल जनरल किन योंग ने कहा कि आज दोनों देशों के लिए यह एक बड़ा दिन है। पांच साल बाद यह द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार है, जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उड़ान शुरू होने के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का पहला सकारात्मक परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बीते वर्षों में दोनों देशों के नेताओं ने कई मुद्दों पर आम सहमति दिखाई है। सीधी उड़ान सेवा का बहाल होना इन्हीं समझौतों का पहला परिणाम है।

कोलकाता से ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ान सेवा

इंडिगो ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि 26 अक्टूबर से कोलकाता और ग्वांगझू के बीच नॉन-स्टॉप दैनिक उड़ान शुरू की जाएगी। इस रूट पर इंडिगो का एयरबस A320neo विमान तैनात किया गया है। कंपनी ने कहा कि यह उड़ानें भारत और चीन के बीच पर्यटन, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देंगी। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E 1703 ने रविवार रात 10:06 बजे कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जो सुबह 4:05 बजे (चीन के स्थानीय समयानुसार) ग्वांगझू पहुंची।

क्या बोले यात्री

इस विमान से सफर करने वाली यात्री लियू ने कहा कि मैं चीन में अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने जा रही हूं। कोविड से पहले मैं कोलकाता और चीन के बीच अक्सर ट्रैवल करती थी। अब जब डायरेक्ट कनेक्टिविटी वापस आ गई है, तो मैं रेगुलर ट्रैवल फिर से शुरू करना चाहती हूं।

चीन में रेस्टोरेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट चलाने बिजनेसमैन अर्जुन गुप्ता ने कहा कि सीधी उड़ान सेवा शुरू होने से समय और पैसे की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों से हमें चीन पहुंचने के लिए दिल्ली और बैंकॉक होकर जाना पड़ता था।

दिल्ली से भी जल्द शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट

कोलकाता के अलावा, नई दिल्ली से भी चीन के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जल्द शुरू की जाएगी। इंडिगो ने बताया कि आगामी 10 नवंबर 2025 से दिल्ली और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। वहीं, चीन की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस भी 9 नवंबर 2025 से दिल्ली और शंघाई के बीच अपनी सीधी उड़ानें शुरू करेगी।

क्यों बंद हुई थीं उड़ानें

भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें वर्ष 2020 में गलवान घाटी की झड़प और कोविड-19 महामारी के बाद बंद कर दी गई थीं। इसके चलते न तो कारोबारी यात्राएं संभव थीं, न ही पर्यटक आसानी से यात्रा कर पा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की हालिया मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ अब पिघलती नजर आ रही है।

Updated on:

27 Oct 2025 08:12 am

Published on:

27 Oct 2025 08:07 am

Hindi News / National News / भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, कोलकाता से इंडिगो के विमान ने भरी उड़ान

राष्ट्रीय

