भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू, कोलकाता से इंडिगो के विमान ने भरी उड़ान

इस अवसर पर चीन के डिप्टी कॉन्सल जनरल किन योंग ने कहा कि आज दोनों देशों के लिए यह एक बड़ा दिन है। पांच साल बाद यह द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार है, जिसका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उड़ान शुरू होने के इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात का पहला सकारात्मक परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि चीनी पक्ष के लिए भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बीते वर्षों में दोनों देशों के नेताओं ने कई मुद्दों पर आम सहमति दिखाई है। सीधी उड़ान सेवा का बहाल होना इन्हीं समझौतों का पहला परिणाम है।