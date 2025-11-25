कांग्रेस के भीतर मचा है बवाल, इस राज्य में किसे मिलेगी CM कुर्सी? राहुल गांधी सुनाएंगे अंतिम फैसला

Karnataka Congress: कर्नाटक में कांग्रेस का आंतरिक संकट चरम पर जाता दिख रहा है और पार्टी दुविधा में है कि मौजूदा मुख्यमंत्री एन.सिद्धरामैया (Siddaramaiah) को ढाई-ढाई साल फार्मूले के तहत हटाकर प्रदेशाध्यक्ष व डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को कमान सौंपी जाए या नहीं? सीएम को हटाकर जोखिम उठाया जाए या उन्हें बनाए रखकर भीतर की नाराजगी झेलने का विकल्प चुना जाए? दोनों नेताओं की अपनी ताकत है, लेकिन पार्टी का संकट सरकार की स्थिरता, बगावत की आशंका और अगले विधानसभा चुनाव (2028) में कैडर की उहापोह को लेकर है। हालांकि दोनों नेता आलाकमान का फैसला मानने की बात कह रहे हैं, लेकिन शिवकुमार समर्थक विधायकों व पार्टी कैडर का भारी दबाव है।