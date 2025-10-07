दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों को दी मंजूरी

दिवाली और छठ पर 12000 स्पेशल ट्रेन की सौगात (File Photo)
Indian railway Special Train: त्योहारों के इस सीजन में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोदी कैबिनेट ने दिवाली (Diwali) और छठ पूजा (Chhath Puja) के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12,000 स्पेशल ट्रेनों (Special Train) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला पिछले साल की तुलना में 4,500 ट्रेनों की बढ़ोतरी को दर्शाता है, जिससे लाखों प्रवासी मजदूरों और यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को यह घोषणा की, जो बिहार एनडीए नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान देशभर से बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए यह कदम उठाया गया है। "पिछले साल हमने 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं, लेकिन इस बार हमारी क्षमता को दोगुना से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। 10,000 ट्रेनों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, बाकी मांग के अनुसार और बढ़ाई जाएंगी।"
इन ट्रेनों में वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें शामिल होंगी, जो यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगी। बुकिंग IRCTC वेबसाइट या ऐप के जरिए की जा सकती है, जहां 60 दिन पहले रिजर्वेशन विंडो खुल चुकी है।
