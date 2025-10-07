दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों को दी मंजूरी

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को यह घोषणा की, जो बिहार एनडीए नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान देशभर से बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए यह कदम उठाया गया है। "पिछले साल हमने 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं, लेकिन इस बार हमारी क्षमता को दोगुना से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। 10,000 ट्रेनों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, बाकी मांग के अनुसार और बढ़ाई जाएंगी।"