दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों को दी मंजूरी

Diwali Chhath Special Train: दिवाली और छठ पूजा पर यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए मोदी कैबिनेट ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी, जिससे बिहार-उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को फायदा मिलेगा।

less than 1 minute read

भारत

image

Devika Chatraj

Oct 07, 2025

Special Train

दिवाली और छठ पर 12000 स्पेशल ट्रेन की सौगात (File Photo)

Indian railway Special Train: त्योहारों के इस सीजन में ट्रेन से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मोदी कैबिनेट ने दिवाली (Diwali) और छठ पूजा (Chhath Puja) के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 12,000 स्पेशल ट्रेनों (Special Train) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला पिछले साल की तुलना में 4,500 ट्रेनों की बढ़ोतरी को दर्शाता है, जिससे लाखों प्रवासी मजदूरों और यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

एनडीए नेताओं के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को यह घोषणा की, जो बिहार एनडीए नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। उन्होंने बताया कि त्योहारों के दौरान देशभर से बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए यह कदम उठाया गया है। "पिछले साल हमने 7,500 स्पेशल ट्रेनें चलाई थीं, लेकिन इस बार हमारी क्षमता को दोगुना से ज्यादा बढ़ा रहे हैं। 10,000 ट्रेनों का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका है, बाकी मांग के अनुसार और बढ़ाई जाएंगी।"

कौनसी ट्रेन होगी शामिल

इन ट्रेनों में वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें शामिल होंगी, जो यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगी। बुकिंग IRCTC वेबसाइट या ऐप के जरिए की जा सकती है, जहां 60 दिन पहले रिजर्वेशन विंडो खुल चुकी है।

संबंधित विषय:

indian railway

Published on:

07 Oct 2025 05:14 pm

Hindi News / National News / दिवाली और छठ पर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, मोदी कैबिनेट ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों को दी मंजूरी

