राष्ट्रीय

क्या ब्रेकफास्ट मीटिंग में निकला हल? CM हाउस बाहर निकलते ही DK बोले- हमारे बीच कोई मतभेद नहीं

डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धारमैया की आज मुलाकात हुई। कावेरी आवास पर हुई मुलाकात के बारे में डीके ने कहा कि सीएम के साथ नाश्ता किया। इस दौरान राजनीति पर कोई चर्चा नहीं हुई।

2 min read
भारत

image

Pushpankar Piyush

Nov 29, 2025

DK with cm

सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार (फोटो-X अकाउंट डीके शिवकुमार)

Karnataka Politics: कांग्रेस हाईकमान के निर्देश के बाद कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने गतिरोध खत्म करने की कोशिश की। इस कड़ी में आज सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने एक साथ सुबह का नाश्ता किया। डीके शिवकुमार आज सुबह 9.30 बजे सीएम आवास पहुंचे। यहां उन्होंने सीएम सिद्धारमैया के साथ इडली सांभर खाया।

डीके ने किया नाश्ता

सीएम आवास से निकलने पर डिप्टी सीएम शिवकुमार ने मीडिया से कहा कि नाश्ता अच्छा था और वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री पोनन्ना के साथ बैठे थे। इस दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हम लोगों ने सिर्फ साथ में नाश्ता किया। DK ने आगे कहा कि जो पार्टी बोलेगी, वही करूंगा।

नेतृत्व परिवर्तन का नहीं मिला है कोई दिशा निर्देश

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरेग के बेटे व कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि हाईकमान ने सही समय पर दखल देकर मामले को संभाल लिया। वहीं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने साफ कहा है कि हाईकमान की ओर से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि फिलहाल सीएम बदलने का कोई फैसला नहीं हुआ है।

दिल्ली रवाना हो सकते हैं DK

खबर सामने आई है कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आज दोपहर दिल्ली रवाना हो सकते हैं और शाम को मेकदातु परियोजना को लेकर एक अहम बैठक करने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कांग्रेस हाईकमान से औपचारिक बुलावे के बाद ही दिल्ली जाएंगे।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुलाकात कर्नाटक कांग्रेस के भीतर बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश है। पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान लंबे समय से चल रही है और दोनों नेताओं के बीच हुई यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह नाश्ते की बैठक केवल औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर संतुलन बनाने और संभावित नेतृत्व विकल्पों पर सहमति बनाने का एक कदम था।

29 Nov 2025 12:59 pm

Hindi News / National News / क्या ब्रेकफास्ट मीटिंग में निकला हल? CM हाउस बाहर निकलते ही DK बोले- हमारे बीच कोई मतभेद नहीं

