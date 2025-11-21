Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

डीएमके नेता ने खुलेआम की पीएम की हत्या की बात- तमिलनाडु में गरम हुआ माहौल

तमिलनाडु में डीएमके नेता के पीएम मोदी को खत्म करने के बयान पर हिंदू मक्कल काची के प्रमुख अर्जुन संपत ने कहा कि डीएमके ने ही पीएम मोदी का पुतला जलाने के लिए भड़काया था। इस बयान पर तमिलनाडु में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।

चेन्नई

image

Mukul Kumar

Nov 21, 2025

PM Narendra Modi Nava Raipur

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- ANI)

तमिलनाडु में पीएम मोदी के खिलाफ एक बयान ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है। हाल ही में तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के एक बड़े नेता ने खुले मंच से पीएम मोदी को खत्म करने की बात कह दी थी। अब इसको लेकर तमिलनाडु में माहौल गरम हो गया है।

तमिलनाडु की पार्टी 'हिंदू मक्कल काची' के प्रमुख अर्जुन संपत ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मदुरै में शुक्रवार को कहा- जब प्रधानमंत्री यहां आए, तो कुछ दूसरी पार्टियों ने उनका पुतला जलाया। यह डीएमके ही है जिसने इसे भड़काया।

अब तक नहीं हुआ एक्शन

संपत ने कहा- डीएमके का एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी खुलेआम कह रहा है कि प्रधानमंत्री को मार देना चाहिए। फिर भी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। जब भी अमित शाह, प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री तमिलनाडु आते हैं, तो सुरक्षा में चूक हो जाती है।

उन्होंने कहा- डीएमके तमिलनाडु में ऐसा माहौल बना रही है कि प्रधानमंत्री को मार देना चाहिए। अब एनआईए को इसकी जांच करनी चाहिए, नहीं तो हिंदू मक्कल काची के सदस्य डीएमके के उस डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का घेराव करेंगे जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ बात की थी।

क्या बोले भाजपा नेता?

डीएमके नेता के बयान पर भाजपा नेता प्रमोद कुमार सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने अपने पोस्ट एक वीडियो को शेयर करते हुए में कहा- क्या डीएमके के तेनकासी साउथ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री की हत्या की मांग की? क्या रूलिंग पार्टी में किसी ने उन्हें यह धमकी देने के लिए उकसाया? यह बहुत खतरनाक है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसियों को इस बयान की जांच करनी चाहिए।

क्यों तमिलनाडु में माहौल गर्म?

डीएमके के दक्षिण जिला सचिव जयपालन ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा- मोदी आपके वोटों को छीनने के लिए तड़प रहे हैं, वे दूसरे नरकासुर हैं। तमिलनाडु का भला तभी हो सकता है जब हम उन्हें खत्म कर दें। हमें इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ना है और जीतकर दिखाना है।

जयपालन का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी ने जयपालन की गिरफ्तारी की मांग की है और इसे तमिलनाडु की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला बयान बताया है।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने कहा कि यह बयान देश के प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है और तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था की स्थिति को खराब करता है।

एक और डीएमके ने पीएम मोदी को लेकर दिया बयान

इससे पहले गुरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोयंबटूर दौरे को लेकर डीएमके के एक और नेता टीकेएस एलंगोवन ने भी प्रतिक्रिया दी थी।

उन्होंने मीडिया से कहा- पीएम मोदी को चुनाव में सिर्फ पैसे पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उन्होंने बिहार की हर महिला को 10,000 रुपये दिए। वे जीत गए।

उन्होंने आगे कहा- भाजपा एक करप्ट पार्टी है। जब किसानों का एक ग्रुप भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहा था, तो उन्हें नागपुर में रोक दिया गया और वापस भेज दिया गया। मोदी सरकार किसानों के साथ ऐसा ही बर्ताव करती है। किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं।

Hindi News / National News / डीएमके नेता ने खुलेआम की पीएम की हत्या की बात- तमिलनाडु में गरम हुआ माहौल

