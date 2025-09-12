Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

गड़बड़ी बताने पर शख्स को अपनी गाड़ी से कुचल डाला! तमिलनाडु में हत्या के बाद बुरे फंसे DMK नेता

तिरुपुर में डीएमके पंचायत अध्यक्ष ने गड़बड़ी की शिकायत करने वाले व्यक्ति को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला! नशे में धुत नेता की इस क्रूरता ने तमिलनाडु में सनसनी फैला दी है। भाजपा ने इस घटना को लेकर डीएमके पर अपराध में बढ़ोतरी और कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया है, 2026 के चुनावों में इसे प्रमुख मुद्दा बनाने की बात कही गई है। क्या यह घटना तमिलनाडु की बिगड़ती कानून व्यवस्था का आईना है?

भारत

Mukul Kumar

Sep 12, 2025

Jaipur Janmashtami celebration big crime night e-rickshaw driver was murdered by slitting his throat
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में डीएमके पंचायत अध्यक्ष विनयगम पलानीस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। उनपर गड़बड़ी की शिकायत करने वाले शख्स की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पंचायत अध्यक्ष ने पलानीस्वामी नाम के शख्स को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला। मृतक पर तब हमला किया गया, जब वह अपनी बाइक पर सवार थे।

वारदात के वक्त नशे में थे पंचायत अध्यक्ष

जांच में यह बात सामने आई है कि डीएमके नेता घटना के वक्त नशे में थे। शरू में इस घटना को हिट-एंड-रन का मामला बताया जा रहा था, लेकिन पीड़ित के परिवार को सच्चाई पता थी।

मृतक के परिवार ने बताया कि पंचायत अध्यक्ष के साथ पलानिस्वामी के कुछ मतभेद थे। जिसके बाद, पुलिस ने हिट-एंड-रन के मामले को हत्या में बदल दिया।

बड़े पुलिस अधिकारी के हवाले से एडीटीवी ने बताया कि मृतक ने एक सड़क को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने पंचायत अध्यक्ष के सामने कई और मुद्दे भी उठाए थे। जिसको लेकर विवाद हुआ था। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।

अपराध बढ़ने को लेकर डीएमके पर हमलावर है भाजपा

बता दें कि यह वारदात ऐसे समय में हुई है, जब तमिलनाडु में विपक्षी दल सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पर अपराध बढ़ने और कानून-व्यवस्था में गिरावट का आरोप लगा रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तमिलनाडु प्रदेश उपाध्यक्ष केपी रामलिंगम ने डीएमके पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया है।

रामलिंगम ने डीएमके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि यह 2026 के चुनावों में मुख्य मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि डीएमके के शासन में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और अपराध बढ़े हैं।

तमिलनाडु में हाल के वर्षों में कई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिनमें बसपा के तमिलनाडु प्रमुख के। आर्मस्ट्रांग की हत्या भी शामिल है।

इसके अलावा, तमिलनाडु में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है, जिसमें बलात्कार, घरेलू हिंसा और यौन हमले शामिल हैं।

Published on:

12 Sept 2025 10:14 am

Hindi News / National News / गड़बड़ी बताने पर शख्स को अपनी गाड़ी से कुचल डाला! तमिलनाडु में हत्या के बाद बुरे फंसे DMK नेता

