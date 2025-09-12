गड़बड़ी बताने पर शख्स को अपनी गाड़ी से कुचल डाला! तमिलनाडु में हत्या के बाद बुरे फंसे DMK नेता

तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में डीएमके पंचायत अध्यक्ष विनयगम पलानीस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। उनपर गड़बड़ी की शिकायत करने वाले शख्स की बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया गया है।
पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पंचायत अध्यक्ष ने पलानीस्वामी नाम के शख्स को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार डाला। मृतक पर तब हमला किया गया, जब वह अपनी बाइक पर सवार थे।
जांच में यह बात सामने आई है कि डीएमके नेता घटना के वक्त नशे में थे। शरू में इस घटना को हिट-एंड-रन का मामला बताया जा रहा था, लेकिन पीड़ित के परिवार को सच्चाई पता थी।
मृतक के परिवार ने बताया कि पंचायत अध्यक्ष के साथ पलानिस्वामी के कुछ मतभेद थे। जिसके बाद, पुलिस ने हिट-एंड-रन के मामले को हत्या में बदल दिया।
बड़े पुलिस अधिकारी के हवाले से एडीटीवी ने बताया कि मृतक ने एक सड़क को लेकर शिकायत की थी। उन्होंने पंचायत अध्यक्ष के सामने कई और मुद्दे भी उठाए थे। जिसको लेकर विवाद हुआ था। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है।
बता दें कि यह वारदात ऐसे समय में हुई है, जब तमिलनाडु में विपक्षी दल सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) पर अपराध बढ़ने और कानून-व्यवस्था में गिरावट का आरोप लगा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तमिलनाडु प्रदेश उपाध्यक्ष केपी रामलिंगम ने डीएमके पर भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया है।
रामलिंगम ने डीएमके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि यह 2026 के चुनावों में मुख्य मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि डीएमके के शासन में कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और अपराध बढ़े हैं।
तमिलनाडु में हाल के वर्षों में कई राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, जिनमें बसपा के तमिलनाडु प्रमुख के। आर्मस्ट्रांग की हत्या भी शामिल है।
इसके अलावा, तमिलनाडु में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है, जिसमें बलात्कार, घरेलू हिंसा और यौन हमले शामिल हैं।