भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर भड़की DMK नेता कनिमोझी, मीम्स की आई बाढ़

ठाकुर के बयान और कनिमोझी की प्रतिक्रिया के बाद एक्स पर मीम्स और व्यंग्यात्मक पोस्ट की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने ठाकुर के बयान को हास्यप्रद बताते हुए मजेदार मीम्स शेयर किए, जिसमें हनुमान जी को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चित्रित किया गया। कुछ यूजर्स ने लिखा, "नासा को अब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करना चाहिए!" वहीं, अन्य ने कनिमोझी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि स्कूलों में वैज्ञानिक तथ्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, "अनुराग ठाकुर का बयान विज्ञान को मिथक के साथ मिलाने की कोशिश है, जो बच्चों के लिए खतरनाक है।" हालांकि, कुछ यूजर्स ने ठाकुर का समर्थन करते हुए कहा कि वे भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। एक पोस्ट में लिखा गया, "ठाकुर जी ने बच्चों को हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की कोशिश की, इसमें गलत क्या है?"