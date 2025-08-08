भारत की नागरिकता पाने वाले डॉ मुखी कौन हैं? आखिर पाकिस्तान में किस बात का सता रहा था डर, डिटेल में पढ़ें सबकुछ

भारत की नागरिकता मिलते ही डॉ मुखी गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि अब वह पाकिस्तान के नहीं रहे, वापस जाने का अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं जिस चीज के लिए संघर्ष कर रहा था, वो आखिरकार आ ही गई। अब, मैं आधार कार्ड बनवा सकता हूं।