क्या कांग्रेस मौलाना के कहने पर फाइनल करती है टिकट? BJP ने चौंकाने वाला Video किया शेयर

BJP attacked Congress: अमित मालवीय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज वही सरमा असम के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 29, 2025

बीजेपी आई सेल प्रमुख अमित मालवीय और जमीअत उलेमा-ए-हिंद (ए) के अध्यक्ष अरशद (Photo-ANI&amp;IANS)

BJP Attacked Congress: भारतीय जनता पाटी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूछा है कि क्या मौलवी तय करते है कि पार्टी का टिकट किसे मिलेगा। बीजेपी आई सेल प्रमुख अमित मालवीय ने जमीअत उलेमा-ए-हिंद (ए) के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि कांग्रेस बार-बार सभ्यता संबंधी विमर्श में गलत पक्ष पर खड़ी दिख रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी राजनीति अवसरवाद और तुष्टिकरण पर टिकी हुई है।

क्या कांग्रेस टिकट मौलवियों के इशारे पर मिलते है? अमित मालवीय का बड़ा आरोप

अमित मालवीय ने एक्स पर एक वीडियो शेयर कर अरशद मदनी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि 'मैंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया था कि वे कांग्रेस से हिमंत बिस्वा सरमा को टिकट न दें, क्योंकि उनकी मानसिकता आरएसएस जैसी है। अब वे असम में आग लगा रहे हैं…' — अरशद मदनी, जमीयत उलेमा-ए-हिंद (अ) के अध्यक्ष।
सवाल यह है कि क्या मौलवी तय करते हैं कि कांग्रेस का टिकट किसे मिलेगा? यह बात तेज़ी से स्पष्ट होती जा रही है कि सभ्यतागत बहस में कांग्रेस गलत पक्ष पर खड़ी है।

अरशद मदनी पर कसा तंज

मालवीय ने तंज कसते हुए कहा कि आज वही सरमा असम के मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस में टिकट बंटवारा मौलवियों के इशारे पर होता है, और आरोप लगाया कि कांग्रेस बार-बार सभ्यता और संस्कृति के विमर्श में गलत पक्ष पर खड़ी दिखती है।

अमित शाह का बिहार यात्रा पर निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम दौरे के दौरान बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के साथ नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है। शाह ने इसे घृणा से भरी राजनीति करार देते हुए कहा कि यह प्रवृत्ति मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री काल से चली आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों के वोट बैंक को बचाने और तुष्टिकरण की कोशिश है, न कि मतदाता अधिकारों की रक्षा। शाह ने कहा कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी।

असम में BJP की चुनावी रणनीति

अमित शाह 28 अगस्त 2025 को असम के दो दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे, जहां उन्होंने 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। भारी बारिश के बावजूद उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की और कार्यकर्ताओं से असम को समृद्ध बनाने के लिए समर्पण की अपील की। शाह ने कहा कि हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में भाजपा सरकार असम की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शाह ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए प्रेरित किया।

