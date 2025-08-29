क्या कांग्रेस मौलाना के कहने पर फाइनल करती है टिकट? BJP ने चौंकाने वाला Video किया शेयर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम दौरे के दौरान बिहार में कांग्रेस की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के साथ नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है। शाह ने इसे घृणा से भरी राजनीति करार देते हुए कहा कि यह प्रवृत्ति मोदी के गुजरात मुख्यमंत्री काल से चली आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठियों के वोट बैंक को बचाने और तुष्टिकरण की कोशिश है, न कि मतदाता अधिकारों की रक्षा। शाह ने कहा कि बिहार की जनता इसका जवाब देगी।