‘भारत ने छोड़ा पानी तो बहकर आ गईं लाशें…’, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया विवादित बयान

Pakistan Floods: पाकिस्तान में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पाक के पंजाब प्रांत, विशेष रूप से सियालकोट, नारोवाल और लाहौर जैसे क्षेत्रों में जून 2025 से शुरू हुई मॉनसून बारिश और भारत से छोड़े गए पानी ने विनाशकारी बाढ़ ला दी है। 29 अगस्त 2025 तक इस आपदा में 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लाख लोग प्रभावित हैं। करीब 2.5 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। रावी, सतलुज, और चिनाब नदियों के किनारे बसे 1,432 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। फसलें नष्ट हो गई हैं, व्यवसाय ठप हैं और हजारों परिवार 700 राहत शिविरों और 265 चिकित्सा शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने समय पर निकासी को जान बचाने का श्रेय दिया, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं।
सियालकोट दौरे के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने विवादास्पद बयान दिया कि भारत से छोड़े गए बाढ़ के पानी के साथ लाशें, मवेशी और मलबा पाकिस्तान पहुंचा, जिसने राहत कार्यों में बाधा डाली। रक्षा मंत्री ने कहा कि सियालकोट, जम्मू से निकलने वाली नदियों के नीचे है और भारत का पानी छोड़ना नियमित बाढ़ का कारण बनता है। हालांकि, आसिफ ने माना कि भारत ने पानी छोड़ने से पहले दो बार सूचना दी थी। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने सरकार की तैयारियों की नाकामी पर सवाल उठाते हुए इसे भारत पर दोषारोपण की कोशिश बताया।
यह विवाद तब सामने आया जब भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि स्थगित है। 22 अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जल डेटा साझा करना बंद कर दिया था। फिर भी भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत के थीन और मधोपुर बांधों से पानी छोड़ने को पानी का आक्रामकता करार दिया, जबकि भारत ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की।
पाकिस्तानी सिंचाई विभाग के अनुसार, 38 साल बाद रावी, सतलुज, और चिनाब नदियां एक साथ उफान पर हैं, जिसने बचाव कार्यों को जटिल बना दिया है। सेना और राहतकर्मी नावों से 32,000 से अधिक लोगों को बचा चुके हैं। नारोवाल में गुरु नानक का गुरुद्वारा भी डूब गया, लेकिन कर्मचारियों और तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया।