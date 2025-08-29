‘भारत ने छोड़ा पानी तो बहकर आ गईं लाशें…’, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया विवादित बयान

Pakistan Floods: पाकिस्तान में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पाक के पंजाब प्रांत, विशेष रूप से सियालकोट, नारोवाल और लाहौर जैसे क्षेत्रों में जून 2025 से शुरू हुई मॉनसून बारिश और भारत से छोड़े गए पानी ने विनाशकारी बाढ़ ला दी है। 29 अगस्त 2025 तक इस आपदा में 800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लाख लोग प्रभावित हैं। करीब 2.5 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। रावी, सतलुज, और चिनाब नदियों के किनारे बसे 1,432 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। फसलें नष्ट हो गई हैं, व्यवसाय ठप हैं और हजारों परिवार 700 राहत शिविरों और 265 चिकित्सा शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने समय पर निकासी को जान बचाने का श्रेय दिया, लेकिन हालात गंभीर बने हुए हैं।