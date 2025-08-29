मोदी की जापान यात्रा: भारत के साथ रिश्तों में कैसे आई नई रफ्तार, जानिए

PM Modi Japan Visit 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) की दो दिवसीय जापान यात्रा (PM Modi Japan Visit 2025) ने भारत और जापान के संबंधों को मजबूती देने का काम किया है। टोक्यो में 15वें भारत-जापान आर्थिक फोरम (India Japan Economic Summit) को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "भारत की विकास यात्रा में जापान एक अहम भागीदार है।" इस दौरे से दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंधों में नया मोड़ देखने को मिला है। यह दौरा पीएम मोदी की जापान के लिए सात साल बाद की पहली स्टैंडअलोन यात्रा थी और कुल मिला कर उनकी आठवीं जापान यात्रा बन गई है। इस दौरे के बाद पीएम मोदी 31 अगस्त से चीन के तियानजिन में होने वाले SCO (Shanghai Cooperation Organisation summit ) में हिस्सा लेंगे। यह 2020 के गलवान संघर्ष (Galwan Conflict) के बाद पीएम मोदी की पहली चीन यात्रा होगी।