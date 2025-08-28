टैरिफ​ विवाद के बीच अमेरिका की नई धमकी: भारत ने भी ट्रंप को दिया स्पष्ट जवाब, खुल कर बताई अगली रणनीति

India-US Trade Tensions: भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर एक बार फिर तनाव (India-US Trade Tensions) गहराता जा रहा है। इस बार अमेरिका की तरफ से सीधे चेतावनी दी गई है कि अगर भारत ने अपनी नीति नहीं बदली, तो भारी टैक्स और टैरिफ (Trump tariff on Indian goods) झेलने के लिए तैयार रहे। डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )के टॉप आर्थिक सलाहकार केविन हैसेट (Kevin Hassett India) ने कहा है कि अगर भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद नहीं रोकता, तो अमेरिका भारत से आने वाले उत्पादों पर दंडात्मक शुल्क बढ़ाता रहेगा। उन्होंने दो टूक कहा – "अगर भारतीय नहीं झुकते, तो ट्रंप भी नहीं झुकेंगे!"