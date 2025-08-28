ट्रंप के टैरिफ बम से भी नहीं बदलेगी अमेरिका की आदत, ये चीजें भारत से ही खरीदने के लिए मजबूर!

US-India Trade Tariff : भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड यानी व्यापार (US India trade tariff) को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )की सरकार ने कुछ भारतीय वस्तुओं पर भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगा दिया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें भारत से खरीदने पर मजबूर है। इनमें सबसे अहम हैं – दवाइयां (India pharma exports US) और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स (Electronics imports from India)। इन उत्पादों के मामले में भारत दुनिया के सबसे बड़े और भरोसेमंद सप्लायर्स में से एक है। इसलिए, ट्रंप के टैरिफ के बावजूद अमेरिका भारत पर निर्भर बना हुआ है।