सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई बिलकिस बानो की मांग, CJI बोले- बार-बार एक ही बात का न करें जिक्र

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग वाली दलीलों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने बिलकिस बानो के वकील से कहा कि बार-बार एक ही बात का जिक्र न करें।

Don’t mention again and again: SC refuses submissions seeking early listing of Bilkis Bano’s plea