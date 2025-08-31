अमेरिका के इस शहर में मर्डर रेट दिल्ली से 15 गुणा अधिक, ट्रंप प्रशासन ने अपने ही देश की खोल दी पोल

व्हाइट हाउस की चेतावनियों के बावजूद, शिकागो पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष की पहली छमाही में हत्याओं की संख्या 32% घटकर 188 रह गई, जो 2014 के बाद से इस अवधि का सबसे कम स्तर है। कुल मिलाकर हिंसक अपराध में 23% की गिरावट आई और वाहन चोरी में 28% की गिरावट आई।