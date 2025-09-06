Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ट्रंप की डिनर पार्टी में क्यों नहीं दिखे? एलन मस्क ने दिया जवाब, बोले- मुझे न्योता मिला था, मगर…

ट्रम्प के भव्य व्हाइट हाउस डिनर में एलन मस्क की गैर-मौजूदगी ने खूब चर्चाएँ छेड़ दीं! मस्क ने खुद ट्वीट कर बताया कि उन्हें निमंत्रण मिला था, पर वे शामिल नहीं हो पाए। इससे पहले, मस्क और ट्रम्प के बीच मतभेद भी सामने आ चुके हैं, जिसने इस घटना को और भी दिलचस्प बना दिया है। क्या मस्क का न आना राजनीतिक मतभेदों का संकेत है?

भारत

Mukul Kumar

Sep 06, 2025

Elon Musk Net Worth
एलन मस्क (फोटो - IANS)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार शाम व्हाइट हाउस में एक हाई-प्रोफाइल डिनर का आयोजन किया था। इसमें अमेरिका के कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों को आमंत्रित किया गया था।

ट्रंप की डिनर पार्टी में 33 लोग शामिल हुए, जिनमें प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ, अरबपति और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। हालांकि, इस डिनर पार्टी में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क नजर नहीं आए। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे।

ये भी पढ़ें

Trump बता रहे मोदी को दोस्त, उनके मंत्री ने टैरिफ पर फिर दी धमकी, कहा- ‘भारत दो महीने में सॉरी बोलेगा’
विदेश
image

मस्क ने एक्स पर दिया जवाब

'एक्स' पर जब एक यूजर ने लिखा कि बिल गेट्स को ट्रंप की डिनर पार्टी के लिए निमंत्रण मिला लेकिन एलन मस्क को नहीं, ऐसा क्यों? यह गलत है। इसपर एलन मस्क ने खुद जवाब दिया।

एलन मस्क ने 'एक्स' पर जवाब देते हुए लिखा कि मुझे डिनर के लिए न्योता मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसमें शामिल नहीं हो सका। मेरा एक प्रतिनिधि इस पार्टी में मौजूद थे।

इस साल की शुरुआत में सामने आया था विवाद

बता दें कि इस साल की शुरुआत में मस्क का ट्रंप के साथ मतभेद खुलकर सामने आया था, जब उन्होंने ट्रंप प्रशासन के पद को छोड़ दिया था। उन्होंने सरकारी खर्च और एपस्टीन फाइलों को लेकर ट्रंप और उनके प्रशासन की कड़ी आलोचना की थी।

इसके साथ, मस्क ने 'अमेरिका पार्टी' नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का वादा किया था, हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो सका है। वहीं, इस हफ्ते की शुरुआत में, ट्रंप ने यह भविष्यवाणी की थी कि मस्क आखिरकार रिपब्लिकन पार्टी में वापस आ जाएंगे।

ट्रंप ने कहा था- वापस आएंगे मस्क

ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई विकल्प है। मस्क एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने यह भी कहा कहा था कि टेस्ला के सीईओ 80% सुपर जीनियस हैं और उनके अंदर 20% कुछ समस्याएं हैं। ट्रंप ने कहा कि जब वह अपने अंदर 20 प्रतिशत चीजों में सुधार करेंगे तो महान बन जाएंगे।

इस डिनर पार्टी में मेटा के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ओपनएआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला सहित अन्य लोग शामिल हुए थे।

ट्रंप जकरबर्ग के बगल में बैठे थे, जबकि गेट्स प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के बगल में बैठे थे। राष्ट्रपति ने सभी मेहमानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे व्यापार और प्रतिभा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

06 Sept 2025 10:35 am

Published on:

06 Sept 2025 09:54 am

Hindi News / National News / ट्रंप की डिनर पार्टी में क्यों नहीं दिखे? एलन मस्क ने दिया जवाब, बोले- मुझे न्योता मिला था, मगर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट