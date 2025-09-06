ट्रंप की डिनर पार्टी में क्यों नहीं दिखे? एलन मस्क ने दिया जवाब, बोले- मुझे न्योता मिला था, मगर…

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार शाम व्हाइट हाउस में एक हाई-प्रोफाइल डिनर का आयोजन किया था। इसमें अमेरिका के कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों को आमंत्रित किया गया था।
ट्रंप की डिनर पार्टी में 33 लोग शामिल हुए, जिनमें प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ, अरबपति और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। हालांकि, इस डिनर पार्टी में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क नजर नहीं आए। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जाने लगे।
'एक्स' पर जब एक यूजर ने लिखा कि बिल गेट्स को ट्रंप की डिनर पार्टी के लिए निमंत्रण मिला लेकिन एलन मस्क को नहीं, ऐसा क्यों? यह गलत है। इसपर एलन मस्क ने खुद जवाब दिया।
एलन मस्क ने 'एक्स' पर जवाब देते हुए लिखा कि मुझे डिनर के लिए न्योता मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसमें शामिल नहीं हो सका। मेरा एक प्रतिनिधि इस पार्टी में मौजूद थे।
बता दें कि इस साल की शुरुआत में मस्क का ट्रंप के साथ मतभेद खुलकर सामने आया था, जब उन्होंने ट्रंप प्रशासन के पद को छोड़ दिया था। उन्होंने सरकारी खर्च और एपस्टीन फाइलों को लेकर ट्रंप और उनके प्रशासन की कड़ी आलोचना की थी।
इसके साथ, मस्क ने 'अमेरिका पार्टी' नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने का वादा किया था, हालांकि अब तक ऐसा नहीं हो सका है। वहीं, इस हफ्ते की शुरुआत में, ट्रंप ने यह भविष्यवाणी की थी कि मस्क आखिरकार रिपब्लिकन पार्टी में वापस आ जाएंगे।
ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई विकल्प है। मस्क एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने यह भी कहा कहा था कि टेस्ला के सीईओ 80% सुपर जीनियस हैं और उनके अंदर 20% कुछ समस्याएं हैं। ट्रंप ने कहा कि जब वह अपने अंदर 20 प्रतिशत चीजों में सुधार करेंगे तो महान बन जाएंगे।
इस डिनर पार्टी में मेटा के संस्थापक मार्क जकरबर्ग, एप्पल के सीईओ टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ओपनएआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला सहित अन्य लोग शामिल हुए थे।
ट्रंप जकरबर्ग के बगल में बैठे थे, जबकि गेट्स प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के बगल में बैठे थे। राष्ट्रपति ने सभी मेहमानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे व्यापार और प्रतिभा के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं।