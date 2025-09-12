Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

टैरिफ को लेकर बढे तनाव के बीच भारत आ सकते हैं ट्रंप, करीबी ने कहा- ‘राष्ट्रपति इंडिया की आलोचना करते हैं; लेकिन…’

डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की अटकलें तेज! अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आ सकते हैं। गोर ने ट्रंप और पीएम मोदी के बीच गहरे संबंधों का जिक्र करते हुए इस यात्रा की पुष्टि की है। हालांकि पहले इस यात्रा को रद्द करने की खबरें आई थीं, लेकिन अब ये संभावना फिर से जीवंत हुई है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 12, 2025

भारत पर अमेरिका लगा सकता है और टैरिफ (Photo-IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही थी। अब वह जल्द ही भारत भी आ सकते हैं। ट्रंप द्वारा भारत के लिए चुने गए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति के दौरे का संकेत दिया है।

गोर ने कहा है कि ट्रंप इस साल के अंत में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत की यात्रा कर सकते हैं।

ट्रंप के करीबी माने जाने वाले गोर ने विदेश संबंधों की सीनेट समिति को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति क्वाड के नेताओं से मिलने के लिए उत्सुक हैं। अगली क्वाड बैठक के लिए यात्रा पर पहले ही बातचीत हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

बौखलाहट पड़ी भारी, ट्रंप को भारत के मामले में मिल गया बहुत बड़ा झटका; भरोसेमंद ने ही कर दिया निराश!
विदेश
Donald Trump

तनाव के बावजूद पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गहरी दोस्ती

गोर ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि तनाव के बावजूद ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच गहरी दोस्ती बनी हुई है। यह अनोखी बात है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भले ही भारत की आलोचना करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने मोदी की तारीफ करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। गोर ने कहा कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अविश्वसनीय रिश्ता है।

बता दें कि कुछ ही सप्ताह पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ट्रंप ने क्वाड लीडर्स समिट के लिए भारत आने की योजना रद्द कर दी है, जो इस वर्ष नवंबर में होने वाली है। वहीं, दूसरी तरफ गोर के नए बयान से यह संकेत मिलता है कि ट्रंप का विचार अब बदल गया है।

पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया था निमंत्रण

पीएम मोदी ने 17 जून को ट्रंप से टेलीफोन पर बात की थी। इस दौरान, उन्होंने ट्रंप को क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया था। वहीं, तब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था।

डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में अपने भरोसेमंद सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामित किया था। गोर वर्तमान में व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

ट्रंप ने कहा कि गोर को भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त करने का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण साझेदारी में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ाना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

12 Sept 2025 07:54 am

Hindi News / National News / टैरिफ को लेकर बढे तनाव के बीच भारत आ सकते हैं ट्रंप, करीबी ने कहा- ‘राष्ट्रपति इंडिया की आलोचना करते हैं; लेकिन…’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.