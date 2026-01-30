30 जनवरी 2026,

अब इस देश पर बुरी तरह बिगड़े ट्रंप, पूरी दुनिया को दे डाली धमकी, बोले- जिसने भी इसे तेल देने की कोशिश की तो…

डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। व्हाइट हाउस के नए आदेश के तहत, ऐसे देशों के उत्पादों पर अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी (टैरिफ) लगाई जा सकती है, जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्यूबा को तेल बेचते या सप्लाई करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 30, 2026

trump action plan on cuba

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (Photo-X)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब क्यूबा पर बुरी तरह से भड़क गए हैं। उसके खिलाफ उन्होंने एक नया आदेश पारित कर दिया है। ट्रंप ने क्यूबा को तेल सप्लाई करने वाले देशों के खिलाफ नए टैरिफ की चेतावनी दे दी है।

व्हाइट हाउस द्वारा जारी आदेश के अनुसार- उन सामानों के इंपोर्ट पर अतिरिक्त एड वैलोरम ड्यूटी लगाई जा सकती है जो किसी ऐसे विदेशी देश के प्रोडक्ट हैं जो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से क्यूबा को तेल बेचते हैं या किसी और तरह से सप्लाई करते हैं।

क्यूबा को अमेरिका के लिए बताया गया खतरा

इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत जारी इस निर्देश में क्यूबा सरकार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असाधारण खतरा बताया गया है।

ट्रंप की ओर से यह कहा गया है कि क्यूबा सरकार कई दुश्मन देशों, ट्रांसनेशनल आतंकवादी समूहों और अमेरिका विरोधी तत्वों के साथ जुड़ी है और उनका सपोर्ट करती हैं। इसमें रूस, चीन और ईरान के साथ-साथ हमास व हिजबुल्लाह शामिल हैं।

मेक्सिको ने मान ली अमेरिका की बात

उधर, अमेरिकी दबाव के बीच मेक्सिको ने क्यूबा को तेल सप्लाई करना बंद कर दिया है। इस मामले में सफाई देते हुए मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि यह कदम ठोस वजह से उठाया गया है। यह अमेरिकी दबाव का नतीजा नहीं है।

इस निलंबन का क्यूबा की ऊर्जा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि मेक्सिको और वेनेजुएला क्यूबा को ज्यादातर तेल सप्लाई कर रहे थे, लेकिन 3 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य ऑपरेशन में पकड़े जाने और अमेरिका ले जाने के बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई।

मेक्सिको सबसे ज्यादा करता है तेल की सप्लाई

पिछले महीने तक, क्यूबा के तेल इंपोर्ट में मेक्सिको का 44 प्रतिशत, वेनेजुएला का 33 प्रतिशत और रूस का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा था, जिसमें अल्जीरिया से कम मात्रा में सप्लाई होती थी।

मेक्सिको की सरकारी तेल कंपनी पेमेक्स ने कहा कि उसने जनवरी और 30 सितंबर, 2025 के बीच क्यूबा को लगभग 20,000 बैरल प्रति दिन तेल भेजा।

इस पर ट्रंप ने 11 जनवरी को कहा- क्यूबा को अब और तेल या पैसा नहीं जाएगा। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे बहुत देर होने से पहले एक डील कर लें।

इस बीच, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज-कैनेल ने अमेरिकी दबाव को खारिज करते हुए कहा- हम हमेशा अलग-अलग अमेरिकी प्रशासनों के साथ संप्रभु समानता, आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के आधार पर गंभीर और जिम्मेदार बातचीत करने को तैयार रहे हैं।

Published on:

30 Jan 2026 09:44 am

Hindi News / National News / अब इस देश पर बुरी तरह बिगड़े ट्रंप, पूरी दुनिया को दे डाली धमकी, बोले- जिसने भी इसे तेल देने की कोशिश की तो…
