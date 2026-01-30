अब इस देश पर बुरी तरह बिगड़े ट्रंप, पूरी दुनिया को दे डाली धमकी, बोले- जिसने भी इसे तेल देने की कोशिश की तो…

इस निलंबन का क्यूबा की ऊर्जा सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि मेक्सिको और वेनेजुएला क्यूबा को ज्यादातर तेल सप्लाई कर रहे थे, लेकिन 3 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य ऑपरेशन में पकड़े जाने और अमेरिका ले जाने के बाद वेनेजुएला से कच्चे तेल की सप्लाई बंद हो गई।