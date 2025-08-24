Dowry Death: हर साल दहेज के लिए 6 हजार महिलाओं की हो रही मौत, NCRB के आंकड़ें जानकार हो जाएंगे हैरान

Dowry Death: देश में दहेज के लालचियों द्वारा महिलाओं की हत्या करने का मामला आए दिन सामने आता है। दहेज के लिए महिलाओं को जहर देकर, फांसी लगाकर या अन्य तरीकों से हत्या करने की बात सुनते आए है। यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। ऐसा ही कुछ मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां दहेज के लोभी पति ने पत्नी को जलाकर मार डाला। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई सहम गया।