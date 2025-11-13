Delhi Blast मामले में एक और डॉ का जुड़ा नाम, धमाके के बाद से है फरार, जानें कौन है वो

Delhi Blast: फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में अब एक और नाम जुड़ गया है। फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉ. निसार दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से गयाब है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस हमले में वह भी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि जांच एजेंसियों ने उसकी बेटी को पूछताछ के लिए डिटेन किया है।