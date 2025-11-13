Delhi Blast मामले में एक और डॉ का जुड़ा नाम, धमाके के बाद से है फरार, जानें कौन है वो

डॉ निसार (फोटो-X अकाउंट @jpsin1)
Delhi Blast: फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में अब एक और नाम जुड़ गया है। फरीदाबाद की अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉ. निसार दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से गयाब है। जांच एजेंसियों को शक है कि इस हमले में वह भी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात भी सामने आई है कि जांच एजेंसियों ने उसकी बेटी को पूछताछ के लिए डिटेन किया है।
इधर, डॉ. निसार का परिवार उसके फरार होने की बात से इनकार कर रहा है। निसार की पत्नी सुरइया ने कहा कि उनके बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। सुरइया ने दावा किया कि यूनिवर्सिटी के अन्य प्रोफेसरों को भी NIA की टीम ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है।
डॉ. निसार श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। उसे 2023 में आतंकियों संग संबंध रखने के आरोप में कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बावजूद भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में उसे प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति मिल गई।
कश्मीर एक डॉक्टर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि बारामूला के सोपोर निवासी निसार लंबे समय तक मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग में तैनात रहा। वह डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहा। साल 2023 में आतंकियों के साथ संबंध रखने के आरोप में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, NIA को शक है कि निसार को पूरे घटनाक्रम की पहले से ही जानकाीर थी। वह भी इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। वह साल 2023 से ही डॉ. उमर, डॉ. आदिल और डॉ. मुजम्मिल से संपर्क में था।
टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉ मुजम्मिल के फोन से कई अहम सबूत मिले हैं। इस टेरर मॉड्यूल का पहला बड़ा टारगेट इस साल दिवाली पर किसी बड़ा घटना को अंजाम देने का था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद मुजम्मिल ने सिर्फ लालकिला ही नहीं कई अन्य जगहों की भी रेकी की थी।
