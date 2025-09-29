‘मरने के लिए तैयार हो जाओ’… गोदारा गैंग की तरफ से DU के पूर्व अध्यक्ष को मिली धमकी

जानकारी के अनुसार, रौनक खत्री को वॉट्सएप पर मैसेज कर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। उन्हें लगातार धमकी भरे संदेश और कॉल किए गए। धमकी देने वाले ने साफ शब्दों में कहा कि पांच करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। एक विदेशी नंबर से ये धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं। धमकी देने वाले ने रौनक खत्री को वॉट्सएप पर कई बार कॉल भी किया। हालांकि, रौनक की ओर से जवाब न मिलने पर सख्स ने आगे लिखा, फोन नहीं उठा रहा तो गोली खाने के लिए तैयार रह। इस संबंध में रौनक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।