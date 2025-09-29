Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘मरने के लिए तैयार हो जाओ’… गोदारा गैंग की तरफ से DU के पूर्व अध्यक्ष को मिली धमकी

डीयू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री को रोहित गोदारा गैंग की तरफ से जान से मारने की धमकी मिली है। वॉट्सएप पर मैसेज भेज रोहन से पांच करोड़ की फिरौती मांगी गई है।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Sep 29, 2025

DU former president Raunak Khatri

डीयू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री (फोटो- आईएएनएस)

राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने यह दावा किया है उसे कुख्यात बदमाश रोहित गोदारा की गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। दावे के अनुसार, रौनक को मैसेज और कॉल के जरिए धमकी दी गई है। गैंग से जुड़े शख्स ने रौनक के वॉट्सएप पर मैसेज भेजकर उसे फिरौती मांगी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

वॉट्सएप पर मैसेज कर पांच करोड़ रुपए मांगे

जानकारी के अनुसार, रौनक खत्री को वॉट्सएप पर मैसेज कर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। उन्हें लगातार धमकी भरे संदेश और कॉल किए गए। धमकी देने वाले ने साफ शब्दों में कहा कि पांच करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। एक विदेशी नंबर से ये धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं। धमकी देने वाले ने रौनक खत्री को वॉट्सएप पर कई बार कॉल भी किया। हालांकि, रौनक की ओर से जवाब न मिलने पर सख्स ने आगे लिखा, फोन नहीं उठा रहा तो गोली खाने के लिए तैयार रह। इस संबंध में रौनक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस कर रही मामले की जांच

शिकायत में कहा गया है कि अज्ञात नंबर से उसे कई बार कॉल भी किए गए और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पांच करोड़ रुपए की मांग की गई। धमकी भेजने वाले ने कहा कि मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह धमकी वास्तव में रोहित गोदारा गैंग ने दी है या उसके नाम का इस्तेमाल कर कोई और व्यक्ति खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस के साइबर विंग और क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी गई है।

2024 में एनएसयूआई की सीट से जीता अध्यक्ष पद

रौनक खत्री दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहे है। उन्होंने 2024 में एनएसयूआई की सीट से यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते थे। रोनक ने 1343 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद हासिल किया था। रोनक को कुल 20,207 वोट मिले थे। यूनिवर्सिटी के छात्रों में रौनक की मजबूत पकड़ है और वहां कई बार छात्र हितों में हुए धरने और आंदोलन का हिस्सा बने है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Sept 2025 03:21 pm

Published on:

29 Sept 2025 03:18 pm

Hindi News / National News / ‘मरने के लिए तैयार हो जाओ’… गोदारा गैंग की तरफ से DU के पूर्व अध्यक्ष को मिली धमकी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘पीएम मोदी हैं फ्रंट फुट के खिलाड़ी’: एशिया कप जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने तारीफ में कही ये बात

Suryakumar Yadav pm Modi
राष्ट्रीय

करूर भगदड़ मामले की जांच के लिए तमिलनाडु जाएगा NDA का प्रतिनिधिमंडल, जानें किस-किस नेता को किया शामिल

राष्ट्रीय

मानसून फिर दिखाएगा प्रभाव: अगले 6 दिन होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का इन राज्यों के लिए अलर्ट

Heavy rain alert issued by IMD
राष्ट्रीय

Viral Video गरबा में किसिंग पर हंगामा: NRI couple ने मांगी माफी, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी

Vadodara Garba NRI Controversy
राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी’, ABVP नेता ने दी खुली धमकी, कांग्रेस ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.