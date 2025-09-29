‘मरने के लिए तैयार हो जाओ’… गोदारा गैंग की तरफ से DU के पूर्व अध्यक्ष को मिली धमकी

डीयू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री (फोटो- आईएएनएस)
राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने यह दावा किया है उसे कुख्यात बदमाश रोहित गोदारा की गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है। दावे के अनुसार, रौनक को मैसेज और कॉल के जरिए धमकी दी गई है। गैंग से जुड़े शख्स ने रौनक के वॉट्सएप पर मैसेज भेजकर उसे फिरौती मांगी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।
जानकारी के अनुसार, रौनक खत्री को वॉट्सएप पर मैसेज कर पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। उन्हें लगातार धमकी भरे संदेश और कॉल किए गए। धमकी देने वाले ने साफ शब्दों में कहा कि पांच करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा। एक विदेशी नंबर से ये धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं। धमकी देने वाले ने रौनक खत्री को वॉट्सएप पर कई बार कॉल भी किया। हालांकि, रौनक की ओर से जवाब न मिलने पर सख्स ने आगे लिखा, फोन नहीं उठा रहा तो गोली खाने के लिए तैयार रह। इस संबंध में रौनक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत में कहा गया है कि अज्ञात नंबर से उसे कई बार कॉल भी किए गए और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पांच करोड़ रुपए की मांग की गई। धमकी भेजने वाले ने कहा कि मांग पूरी न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह धमकी वास्तव में रोहित गोदारा गैंग ने दी है या उसके नाम का इस्तेमाल कर कोई और व्यक्ति खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस के साइबर विंग और क्राइम ब्रांच को मामले की जांच सौंपी गई है।
रौनक खत्री दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई कर रहे है। उन्होंने 2024 में एनएसयूआई की सीट से यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते थे। रोनक ने 1343 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष पद हासिल किया था। रोनक को कुल 20,207 वोट मिले थे। यूनिवर्सिटी के छात्रों में रौनक की मजबूत पकड़ है और वहां कई बार छात्र हितों में हुए धरने और आंदोलन का हिस्सा बने है।
