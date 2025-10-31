‘अनंत सिंह को फांसी दो’, 18 घंटे बाद दुलारचंद यादव का परिवार पोस्टमार्टम के लिए हुआ राजी

Bihar Assembly Elections: पटना के मोकामा में राजद नेता दुलारचंद यादव की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलारचंद विधानसभा चुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। घटना के बाद दुलारचंद का परिवार ने जमकर हंगामा किया। रातभर घर में शव पड़ा रहा। पुलिस के काफी मानमनौव्वल के बाद आज पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी। वहीं, अब यह मुद्दा सियासी तूल भी पकड़ चुका है। राजद नेता व बाहुबली सूरजभान की पत्नी और मोकामा से राजद प्रत्याशी वीणा देवी ट्रैक्टर में सवार होकर पोस्टमॉर्टम के लिए निकली हैं। इस दौरान उनके समर्थकों ने अनंत सिंह को फांसी दो के नारे लगाए।