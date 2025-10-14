दुर्गापुर गैंग रेप केस: बहन की चालाकी से पकड़ा गया मुख्य आरोपी,फर्जी प्रोफाइल के जाल में कैसे फंसा, जानिए

मुख्य आरोपी रवि तिवारी को पकड़ना आसान नहीं था। पीड़िता की बहन ने चालाकी दिखाई और आरोपी को फंसाने के लिए एक फर्जी प्रोफाइल बनाई। उसने रवि को मैसेज भेज कर मिलने का बहाना किया। जब रवि आया, तो बहन ने पुलिस को सूचना दे दी। इस तरह, 13 अक्टूबर को रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा आरोपी राजू भी जल्द पकड़ा जाएगा। बहन की यह बहादुरी पूरे परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।