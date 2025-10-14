दुर्गापुर गैंगरेप मामला: पीड़िता के पिता ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में औरंगजेब का शासन, सीएम ममता की बातें गैर जिम्मेदाराना’

सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। खासकर सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ममता ने मीडिया से कहा कि आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देती हूं। इस तरह की राजनीति न करें।