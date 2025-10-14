दुर्गापुर गैंगरेप मामला: पीड़िता के पिता ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में औरंगजेब का शासन, सीएम ममता की बातें गैर जिम्मेदाराना’

दुर्गापुर गैंगरेप केस में ममता बनर्जी का बयान (Photo-IANS)
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में MMBS छात्रा से गैंगरेप मामले में सीएम ममता के बयान पर पीड़िता के पिता ने प्रतिक्रिया दी है। पीड़िता के पिता ने कहा कि सीएम ममता भी एक महिला हैं। वह इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कैसे बयान दे सकती हैं? क्या महिलाओं को नौकरी छोड़कर अपने घर पर बैठ जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में औरंगजेब का शासन है। मैं अपनी बेटी को ओडिशा ले जाना चाहता हूं। उसकी जिंदगी पहले है, उसका करियर बाद में। यहां हमें जान का खतरा है।
सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप की घटना पर दुख जताते हुए कहा था कि छात्राओं को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए। खासकर सुनसान इलाकों में सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरी घटना की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की है। निजी कॉलेजों को छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। ममता ने मीडिया से कहा कि आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देती हूं। इस तरह की राजनीति न करें।
पश्चिम बंगाल की पुलिस ने गैंगरेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। सभी पास के गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास पीड़िता का मोबाइल था। इससे कॉल किया गया था। टावर लोकेशन से आरोपियों की जानकारी मिली।
पुलिस ने कहा कि पीड़िता दुर्गापूर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। 10 अक्टूबर की रात वह अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली थी। कैंपस गेट पर कुछ युवक खड़े थे। जिन्होंने पीड़िता के साथ दरिंदगी की।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग