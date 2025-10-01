Dussehra 2025: दशहरे पर सिर्फ रावण ही नहीं जले…मचा है खूब बवाल, जानें 5 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी

कर्नाटक के मैसूर दशहरा, जिसे 'नाडा हब्बा' कहा जाता है, का उद्घाटन इस बार अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज विजेता लेखिका बनू मुश्ताक को करने का फैसला विवादों में घिर गया। पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने इसे 'एंटी-हिंदू' और 'एंटी-कन्नड़' बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि 2023 के एक साहित्यिक आयोजन में मुश्ताक की टिप्पणियां हिंदू देवताओं का अपमान करती हैं। इसके अलावा, मैसूर राज परिवार को बिना सलाह के न्योता दिए जाने पर भी सवाल उठे।

राज्य सरकार ने इसे सांस्कृतिक उत्सव बताते हुए बचाव किया, लेकिन पूर्व रानी प्रमोदा देवी वाडियार ने चामुंडेश्वरी मंदिर में राजनीति घुसने का आरोप लगाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 सितंबर को याचिकाएं खारिज कर दीं, कहते हुए कि किसी धर्म के व्यक्ति का दूसरे के त्योहार में भाग लेना धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं। फिर भी, बीजेपी ने इसे 'धर्मनिरपेक्षता का ढोंग' करार दिया। 22 सितंबर से शुरू हो रहे दशहरे में मुश्ताक का उद्घाटन अब भी तनाव का विषय है।