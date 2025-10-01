पूर्व से पश्चिम तक, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रथाओं से मनाया जाता है दशहरा

देश भर में जहां दशहरे को रावण के ऊपर राम भगवान की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। वहीं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, और त्रिपुरा जैसे पूर्वी राज्यों में यह देवी दुर्गा की महिषासुर नामक भैंस राक्षस पर विजय का त्योहार है। इसकी तैयारी महीनों पहले ही शुरु हो जाती है। नवरात्रा की शुरुआत के साथ ही माता के बड़े बड़े पंडाल लग जाते है। इन पंडालों को अलग अलग थीम पर सजाया जाता है। इन रंग-बिरंगे पंडालों में स्वादिष्ट और पवित्र भोग परोसे जाते है और ढाक की थाप पर धुनुची नृत्य किया जाता है। दशहरे के दिन को यहां मुख्य रूप से दुर्गा पूजा के भव्य समारोह के अंत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी की मूर्तियों को पंडालो से ले जाकर नदियों और तालाबों में विसर्जित किया जाता है। माता के विसर्जन के मौके पर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगा कर सिंदूर खेला खेलती है और सभी एक दूसरे को शुभ बिजया कह कर शुभकामनाएं देते है।